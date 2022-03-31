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Türkiye'nin en ucuz ekmeği Kahramanmaraş’ta!

Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde ramazanda da halk ekmek fabrikasında üretilen ekmek ve ramazan pidesi 1 liradan satılacak, dar gelirli ailelere ise ücretsiz dağıtım yapılacak.

Türkiye'nin en ucuz ekmeği Kahramanmaraş’ta!

Türkiye'nin en ucuz ekmeği Kahramanmaraş’ta!

Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde ramazanda da halk ekmek fabrikasında üretilen ekmek ve ramazan pidesi 1 liradan satılacak, dar gelirli ailelere ise ücretsiz dağıtım yapılacak.

31 Mart 2022 Perşembe 15:14
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Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, gazetecilere, ramazana yönelik hazırlıkların tamamlandığını belirterek, yıl içerisinde 1 lira olan fiyatların değişmeyeceğini söyledi.

Artan maliyetlere rağmen, vatandaşı desteklemek ve bütçesine katkı sunmak adına böyle bir karar aldıklarını anlatan Gürbüz, "Hijyenik ortamda üreteceğimiz ramazan pidesini 1 liraya vatandaşlarımızın sofrasına taşırken Türkiye'ye örnek olacak bir uygulamaya imza atıyoruz. İlçede tüketilen ekmeğin yüzde 10'unu karşılama kapasitesine sahibiz. Halk Ekmek Fabrikamızda Ramazan boyunca pidesinin fiyatı 1 lira olacak. Türkiye'nin en ucuz ekmeğini vermekten dolayı gurur duyuyoruz. Uzun zamandır ekmeğin fiyatında değişikliğe gitmeyerek sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerini ifade eden Gürbüz, günlük üretimin yarısını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıtacaklarının altını çizdi.

Gürbüz, belediye olarak her anlamda halkıyla omuz omuza olduklarını hatırlatarak, ücretsiz ekmek alacak kişilerin geliri olmayan vatandaşlardan seçildiğini sözlerine ekledi.

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Türkiyenin En Ucuz Ekmeği Kahramanmaraş’ta!
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