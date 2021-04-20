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Ali öztunç’tan bakan Pekcan'a soru: kendi bakanlığınıza dezenfektan sattınız mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kendi şirketi üzerinden kendi bakanlığına 9 milyon TL'lik dezenfektan satıp satmadığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

Ali öztunç’tan bakan Pekcan'a soru: kendi bakanlığınıza dezenfektan sattınız mı?

Ali öztunç’tan bakan Pekcan'a soru: kendi bakanlığınıza dezenfektan sattınız mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kendi şirketi üzerinden kendi bakanlığına 9 milyon TL'lik dezenfektan satıp satmadığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

20 Nisan 2021 Salı 14:19
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın kendi bakanlığına dezenfektan satışı yaptığı iddialarıyla ilgili olarak sessiz kaldığını belirterek susmanın kabul etmek anlamına geldiğini söyledi. Öztunç şöyle konuştu:

“Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, dört gündür size soruyorum. Siz kendi özel şirketinizden kendi bakanlığınıza dezenfektan sattınız mı? Satmadınız mı? Dokuz milyon liralık dezenfektanı, kendi şirketinizden bakan olduğunuz kuruma sattınız mı? Satmadınız mı? Dört gündür bu soruyu soruyoruz. Maalesef sizden cevap yok. Susmak, kabul etmektir. Belli ki, kabul ediyorsunuz. O zaman neden istifa etmiyorsunuz? İstifa etmeniz gerekmez mi? Tarihe geçiyorsunuz. İlk kez, kendi şirketinden kendi bakanlığına mal satan bakan olarak tarihe geçiyorsunuz. Lütfen artık ya cevap verin ya da görevinizden istifa edin.”

'ÇİN FİRMASININ TÜRKİYE MÜMESSİLLİĞİNİ KARON İSİMLİ BİR FİRMANIZ YAPIYOR MU?

Öztunç şunları söyledi:

“Çin’den bir firmanın Türkiye mümessilliğini Karon isimli bir firmanız yapıyor mu? Yapmıyor mu? Çin’deki firmanın Türkiye’ye sattığı ürünlere vergi indirimi yani yüzde 30’dan yüzde 20’ye vergi indirimi çektiniz mi çekmediniz mi? Buna ilişkin de tüm belgeler elimizde. Önce dezenfektan meselesine cevap bekliyoruz. Siz kendi bakanlığınıza, kendi şirketinizden dezenfektanı sattınız mı? Satmadınız mı? Sattıysanız kaç liradan sattınız? Neden sattınız? Piyasada başka şirket kalmadı da sizin özel şirketinizden mi almanız gerekiyordu? Cumhuriyet tarihinde gelmiş geçmiş en büyük skandallardan birisidir bu. Bir bakan, kendi şirketinden kendi bakanlığına mal satıyor. Gerçekten de can acıtıcı bir durum. Hani hep diyorsunuz ya, ‘Yaparsa AK Parti yapar’ böyle rezilliği yaparsa AK Parti yapar. Yaptınız da.”

Ali Öztunç, önergesinde Bakan Ruhsar Pekcan’a şu soruları da yöneltti:

- Bakanlığınıza 2018’den bugüne kadar yıllar itibariyle alınan dezenfektan miktarları ne kadardır? Alınan bu dezenfektanlar için yıllar itibariyle yapılan ödeme miktarları nedir?

Alınan dezenfektanlar hangi ihale usulüne göre alınmıştır. Yapılan ihalelere kaç firma katılmıştır.

- Alınan dezenfektanların markası ve birim fiyatları nedir? Hangi firmalardan ne kadar dezenfektan alımı yapılmıştır?

- Bakanlığınıza eşinize ait şirketten 9 milyon TL’lik dezenfektan aldırdığınız doğru mudur?

Son Güncelleme: 20.04.2021 18:50
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