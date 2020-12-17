Kahramanmaraş'ta gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgını ile mücadele ve suç işlenilmesinin önlenmesi kapsamında kararların alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve Kovid-19 salgınının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 01.12.2020 tarih ve 95 sayılı kararı, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi doğrultusunda, il genelinde yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, stant açma, bildiri dağıtma vb. etkinliklerin 15.12.2020 günü saat 00.01’den 28.12.2020 günü saat 23.59'a kadar 14 gün süreyle yasaklanmıştır."