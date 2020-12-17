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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş'ta gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve suç işlenilmesinin önlenmesi amacıyla il genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, stant açma ve bildiri dağıtma gibi etkinlikler 14 gün süreyle yasaklandı.

Kahramanmaraş'ta gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Kahramanmaraş'ta gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve suç işlenilmesinin önlenmesi amacıyla il genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, stant açma ve bildiri dağıtma gibi etkinlikler 14 gün süreyle yasaklandı.

17 Aralık 2020 Perşembe 13:45
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgını ile mücadele ve suç işlenilmesinin önlenmesi kapsamında kararların alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve Kovid-19 salgınının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 01.12.2020 tarih ve 95 sayılı kararı, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi doğrultusunda, il genelinde yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, stant açma, bildiri dağıtma vb. etkinliklerin 15.12.2020 günü saat 00.01’den 28.12.2020 günü saat 23.59'a kadar 14 gün süreyle yasaklanmıştır."

Son Güncelleme: 17.12.2020 19:03
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