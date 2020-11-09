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‘Sezai Karakoç İlhamdır’

Büyükşehir kültür sanat etkinlikleri kapsamında ‘Bir Medeniyet Mimarı: Sezai Karakoç’ söyleşisinde konuşan Yazar Sadettin Acar, “Sezai Karakoç, birçok alanda öncü olmuş büyük bir şair ve büyük bir mütefekkirdir. Gelenek bahsinde bizlere yeni ufuklar açmıştır. Bu anlamda Karakoç bir öncüdür, ilhamdır” dedi.

‘Sezai Karakoç İlhamdır’

‘Sezai Karakoç İlhamdır’

Büyükşehir kültür sanat etkinlikleri kapsamında ‘Bir Medeniyet Mimarı: Sezai Karakoç’ söyleşisinde konuşan Yazar Sadettin Acar, “Sezai Karakoç, birçok alanda öncü olmuş büyük bir şair ve büyük bir mütefekkirdir. Gelenek bahsinde bizlere yeni ufuklar açmıştır. Bu anlamda Karakoç bir öncüdür, ilhamdır” dedi.

09 Kasım 2020 Pazartesi 15:28
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri, Yazar Sadettin Acar’ın ‘Bir Medeniyet Mimarı: Sezai Karakoç’ söyleşisi ile devam etti. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Züver Çetinkaya, Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanı Duran Doğan ile sanatseverler yer aldı.

Edebiyatla da Anılmak Bir Şeref

Kahramanmaraş’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başlayan Yazar Sadettin Acar, “Ülkemizde birçok şehir var. Tabi bazıları ticaretle, sanayiyle anılıyor. Tabi bu alanlar da önemli ama Kahramanmaraş’ın edebiyatın başkenti olmasının da önemi çok büyük. Kültür ve edebiyatla anılmak büyük bir şeref. Kahramanmaraş bu vasfı kimseye kaptırmamalı. Edebiyat, kültür ve sanat bizim varoluşumuz için çok önemli” diye konuştu.

Gül’e İtibarını İade Eden Adam

Sezai Karakoç’un gelenek ile günümüz arasında çok önemli bir bağ kurduğuna dikkat çeken Acar, “Sezai Karakoç’un davasını, büyük medeniyet fikrini konuşmak bana hep heyecan vermiştir. Karakoç, birçok alanda öncü olmuş büyük bir şair ve büyük bir mütefekkirdir. Gelenek bahsinde bizlere yeni ufuklar açmıştır. Bu anlamda Sezai Karakoç bir öncüdür. Bizleri tekrar medeniyet halkasıyla buluşturmuştur. Medeniyet mirasımızla buluşmamız için kapıyı aralamıştır. Bu anlamda Sezai Karakoç, ‘Gül’e itibarını iade eden adam olarak bilinir” dedi.

Müslüman İnsanlığın Varisidir

Sezai Karakoç ilhamdır. Karakoç’un bazı sözlerini, şiirlerini ilhamı dışarıda tutarak anlayamayız. Kadim bir geleneğe sahibiz diyoruz. Gelenek uçsuz bucaksız bir ummandır. Oraya gidip de kendi kalmak her babayiğidin harcı değildir. Oraya gidince Fuzuli’yle karşılaşıyorsunuz, Şeyh Galip’le karşılaşıyorsunuz. Karakoç, bir Müslüman insanlığın ürettiği ne varsa onun varisidir diyor. Bize düşen Karakoç’un sürdürdüğü bu yolda o bayrağı yere düşürmemektir” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 09.11.2020 18:18
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