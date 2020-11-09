Dünyayı umutlandıran haber geldi

2019 yılının son haftalarında Çin’de ortaya çıkan ve birkaç ay içerisinde küresel bir salgın halini alan corona virüsüne karşı büyük bir hamle geldi… Hamlenin sahibi ise ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech şirketleri.

Pfizer tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen corona virüsü aşısı ile ilgili ilk testlerin sonuçlarının geldiği ve onbinlerce gönüllü üzerinde yapılan denemeler sonucunda aşının yüzde 90’dan fazla bir oranda hastalığı engellediği duyuruldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada araştırmaya 43.538 insanın katıldığı belirtilirken gönüllülerin yüzde 42’sinin etnik kökene sahip olduğu belirtildi. Araştırma sırasında herhangi bir ciddi sağlık sorunu ve yan etkiyle karşılaşılmadığı belirtilirken güvenlik ve aşının etkisi ile ilgili çalışmaların devam edeceği de vurgulandı.

TÜRK BİLİM İNSANI: BU BİR ZAFER

Pfizer’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Albert Bourla yaptığı açıklamada, “Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün. Enfeksiyon oranları yeni rekorlar kırarken, hastaneler aşırı kapasiteye yaklaşırken ve ekonomiler açılmakta zorlanırken dünyanın buna en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda aşı geliştirme programımızda kritik dönüm noktasına ulaşıyoruz” dedi.

Almanya merkezli BioNTech’in kurucusu ve CEO’su Prof. Uğur Şahin de açıklamalarda bulundu… Uğur Şahin, “Küresel üçüncü fazın ilk analizinde Covid-19 aşısının etkili bir şekilde virüsü engellediğini gösteren sonuçlar var. Bu inovasyon, bilim ve küresel iş birliği çalışması için bir zaferdir. Bu yolculuğa 10 ay önce başladığımızda ulaşmak istediğimiz noktadayız. Özellikle tam da salgının ikinci dalgasının ortasındayken ve birçoğumuz karantinadayken bu başarı çok büyük bir öneme sahip ve normale dönmek için bir fırsat” dedi. Şahin, çalışmaların devam edeceğini dile getirirken, “Bu çok önemli başarıya katkı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum” dedi.

BİR YIL BOYUNCA KORUMA SAĞLAYABİLİR

Reuters’a açıklamalarda bulunan Şahin, aşının ne kadar süre etkili olduğunu da duyurdu. Şahin, “Aşının koruma etkisi bakımından yapılan sonuçlarında iyimserdim. Aşının en az 1 yıl boyunca koruma sağlaması bekleniyor” ifadesini kullandı. Fakat henüz aşının ne kadar süre boyunca koruma sağlayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Şahin, “Bu sonuçlar bize Covid-19’un kontrol altına alınabileceğini gösteriyor. Günün sonunda bu gerçekten de bilimin zaferi” ifadesini kullandı.

HİSSELER ANINDA FIRLADI

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında en büyük adım olarak lanse edilen bu gelişme ile birlikte Pfizer’ın hisseleri yüzde 6 artarken BioNTech’in ABD hisseleri ise yüzde 18 arttı.

Aşı haberinin ardından petrol fiyatları yüzde 8’lik bir artış gösterirken, havacılık şirketlerinin borsada işlem gören hisse senetleri de sert bir şekilde yükseldi.

Testin son aşamasında olan diğer COVID-19 aşısı geliştiricilerinin hisseleri de habere tepki verdi. AstraZeneca Londra’da %0.5 yükseldi. Johnson & Johnson borsa açılmadan önceki işlemlerde %2.6 yükselirken, Moderna %1.8 düşüş gösterdi.

S&P 500 endeksi vadeli kontratları, Pfizer’in açıklamasının ardından rekor seviyeyi gördü. TSİ 15:05 itibarıyla S&P 500 endeksi vadeli kontratları %3.78 artıda bulunurken Dow Jones endeksi vadeli kontratları %4.69 artıda seyrediyor.

Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları %1.49 yükseldi.

Corona virüsü aşısıyla ilgili denemelerin ve incelemelerin devam ettiği belirtilirken, test sonuçların bu yönde pozitif gelmeye devam etmesi durumunda aşının üretimine geçilebileceği belirtildi.

TRUMP’TAN TEBRİK

Sancılı bir seçim sürecinden çıkan ve resmi olmayan oylara göre başkanlık koltuğunu Demokrat rakibi Joe Biden’a kaybeden ABD’nin 45’inci başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Trump, “Borsa çok yükseldi. Aşı geliyor. Yüzde 90 etkili. Harika bir haber” dedi.

TÜRK BİLİM İNSANI KURMUŞTU

Pfizer’ın birlikte hareket ettiği Almanya merkezli şirket BioNTech’in arkasında ise başarılı bir Türk çifti bulunuyor… Almanya’nın Mainz kentindeki biyoteknoloji şirketi BioNTech corona virüsü salgını sürecinde uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

lmanya’nın Mainz kentindeki biyoteknoloji şirketi BioNTech corona virüsü salgını sürecinde uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Şirketin kurucu ortağı olan Türk profesör Uğur Şahin, Pfizer ile anlaşarak aşı çalışmalarına hız kazandırdı.

Almanya'nın Mainz kentindeki biyoteknoloji şirketi BioNTech’in kurucu ortağı olan Türk profesör Uğur Şahin geçen aylarda Almanya’nın 93. zengini unvanını almıştı. Kurduğu şirketi dört yıl önce 400 milyon Euro’ya satan Şahin ve eşi Özlem Türeci’nin, 2019 yılında 650 milyon Euro olan serveti, corona aşısını geliştirmeye başladıktan sonra 2.4 milyar Euro’ya yükseldi. Şirketin borsa değeri ise 15 milyar Euro oldu.

ÜNLÜLER HİSSE ALDI

Şirketin yüzde 18 hissesini elinde tutan ve bu şirketten pay alan ABD’li milyarder Bill Gates ile ortak da olan Uğur Şahin, ABD’li dev ilaç firması ve ünlü zenginlerin de katıldığı aşı programında başarıyla ilerliyor. Üçüncü aşama aşı deneylerini yapan Şahin ve ekibi, Oxford Üniversitesi’nin aşısının bir kişide ağır yan etkiler yaratması üzerine ön plana çıktı. Şahin, Doğu Almanya’da aşı üretimi için fabrika binası satın aldı ve kısa sürede 100 milyon adet aşının üretimi için hazırlıklar yapılıyor.

ŞU ANA KADAR 5 AŞI ONAY ALMIŞTI

Dünya genelinde birçok ülke ve şirket corona virüsüne karşı bir aşı geliştirmek için adeta zamanla yarışırken şu ana kadar sadece Rus ve Çin yapımı aşılar onay almıştı.

Çin ve Rusya'dan toplam 5 aşı, “acil durumlarda kullanım” için onay almıştı… Bunlar arasında Çin şirketi CanSino Biologics'in geliştirdiği aşı dikkat çekiyor. Çin ordusu, gerekli durumlarda kullanılmak üzere aşıya onay verirken, Suudi Arabistan ve Pakistan'da test çalışmaları devam ediyor.

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen aşı da uluslararası kamuoyunda büyük sansasyon yaratmıştı… Zira Rusya henüz denemeleri tamamlanmadan bu aşıya tescil verdi. Genetiğiyle oynanmış corona virüsleri Ad5 ve Ad26 kullanılan aşı hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Benim kızım da kullandı. Ateşi yükseldi ama sonra normale indi. Başka bir yan etkisi olmadı” demişti.

Çinli Sinovac Biotech şirketi de Temmuz ayında onay alan aşılardan birini geliştirdi. Halen test sürecinin devam ettiği aşı ile birlikte Wuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü ve Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü'nün geliştirdiği aşılar onay alan ama halen test sürecinin devam ettiği aşılar.