Simpsonlar Rusya- Ukrayna savaşını da bildi!

Rusya ile Ukrayna arasında günlerdir yaşanan gerginlik, sabah saatlerinde Rusya'nın harekatıyla krize dönüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde günden güne artan gerilim sonucunda bu sabah resmi olarak ordusuna operasyon emri verdi. Bu kararla savaş resmen başlamış oldu.

Ancak Batı ülkeleri bunu buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu ve Moskova'nın çok daha büyük bir işgal planladığını düşünüyor. Rusya ile Batı arasında tansiyon gittikçe yükselirken, işlerin bu kadar hızlı bir şekilde yokuş aşağı ilerleyeceğini kimse tahmin etmemişti. Ancak Simpsonlar çizgi dizsinin 1998'de yayınlanan bölümünde gerçekleşen olaylar sanki bugünkü gerginliği işaret etmiş.

Kült çizgi dizi Simpsonlar'ın eski bir bölümü olan "Simpson Tide", Sovyetler Birliği'nin dönüşünü ve yeni bir Soğuk Savaş'ı öngörmeyi başardı. Hem de Boris Yeltsin'in başkan olduğu ve ilişkilerin iyi olduğu 1998 yılında.

Simpsonlar'ın bu bölümü, Homer Simpson'ın Donanmaya katılmasıyla başladı. Ardından Homer, kendini yanlışlıkla bir Rus denizaltısıyla çatışmaya giren bir denizaltıda buldu.

Bu bizi, Rusya'nın Birleşmiş Milletler büyükelçisinin Sovyetler Birliği'nin çöküşünün sadece bir dolap olduğunu ortaya koyduğu bölüme götürdü. Bölümün ilerleyen dakikalarında Berlin Duvarı yeniden yükseldi, Lenin ise yeniden hayata döndü. Sosyal medyada bu görüntüler "Simpsonlar Rusya-Ukrayna krizini de bildi" diye paylaşıldı.