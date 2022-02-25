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CHP'li Öztunç'tan iktidara İzmir eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç bir dizi program İzmir’e gitti.

CHP'li Öztunç'tan iktidara İzmir eleştirisi

CHP'li Öztunç'tan iktidara İzmir eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç bir dizi program İzmir’e gitti.

25 Şubat 2022 Cuma 10:28
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İzmir mesaisine Foça ilçesinde başlayan Öztunç, binasının resmi açılışını geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı il başkanlığını da ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Öztunç burada bir de basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada Öztunç'un yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve il yöneticileri de yer aldı.

MONTRÖ VURGUSU!
Sözlerine Rusya’nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat hakkında konuşarak başlayan Öztunç, ‘’Türkiye bölgesinin önemli ülkelerinden biri. Ukrayna-Rusya krizi farklı boyuta geldi. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu Denizli programını yarda kesti Ankaraya’ya döndü. Partimizin MYK’sı olağanüstü toplanacak. Genel başkanımız 6’lı masanın liderleri ile telefonda görüştü. Nükleer güce sahip bir ülkenin başka bir ülkeyi işgal etmesi kabul edilebilir değildir. Türkiye bir savaşta değildir. Montrö sözleşmesine göre tavır alınmalıdır. Montrö Sözleşmesi’ne dair konuşanların Montro’nün ne kadar değerli olduğunu anlamalarını umuyoruz. Hükümetin konuda vekillere bilgi vermelidir’’ dedi.

"AK PARTİ’NİN DERDİ DOLARIN YEŞİLİ"
Foça’da Koca Mehmetler Köyü’nde inşa edilmek istenen ve tepki çeken taş ocağı hakkında konuşan Öztunç, ‘’AK Parti son 10 yılda maalesef İzmir’de çevre doğa talanı yapıyor. Doğamızı birilerine peşkeş çekmeye çalışıyor. Eski Foça’da 1 dönüm arazi üzerinde 5 tane 10 tane villa için izin verilmiş durumda, ranta teslim ediyorlar. Bir daha Çeşme’yi Foça’yı buamayız ama AK Parti’nin tek derdi doların yeşili, biz doğanın yeşilini seviyoruz" ifadelerini kullandı.

"HAMZA DAĞ BOŞ BOŞ KONUŞMASIN"
İzmir’in Karaburun ilçesinde TOKİ tarafından yapılmak istenen ve ilçede tartışmalara neden olan proje ile ilgili de konuşan Öztunç, ‘’Karaburun’daki süreci takip ediyoruz. TOKİ Başkanı haddini aşan konuşmalar yapmıştır. AK Parti İzmir’i peşkeş çekmek istiyor. Hamza Dağ orada burada boş boş konuşmasın, zerre kadar İzmir sevdaları varsa İzmir’e sahip çıksınlar. İzmir tüm toplumun. AK Parti İzmir’i peşkeş çekmeye çalışıyor, CHP sahip çıkmaya çalışıyor. İzmir’in kıymetini iyi bilmek gerekiyor’’ dedi.

Son Güncelleme: 25.02.2022 10:31
Anahtar Kelimeler:
CHPli Öztunçtan Iktidara İzmir Eleştirisi
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