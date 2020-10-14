Terör örgütü PKK'dan timsah gözyaşları

Terör örgütü PKK'nın 17 yaşındayken iş buldukları gerekçesiyle kaçırarak terörist olarak yetiştirdiği ismin arkasından bugün sahte kahramanlık hikayeleriyle timsah gözyaşları döktüğü ortaya çıktı. Çarpıcı son dakika detaylarına ulaşılan teröristin ibretlik öyküsüne göre PKK elebaşları Şırnaklı Mazlum'u 17 Yaşında köyünden kandırarak dağa götürdü. Adını Şerzan Kato olarak koyup eline silah verip ölüme yolladı. Şırnak'ta etkisiz hale getirilmesinin üzerinden 14 ay geçen Mazlum için bölücü örgüt bugün arkasından sahte kahramanlık hikayesi yazıp timsah gözyaşı döküyor

İşte ayrıntılar;

"SANA İNŞAAT İŞİ BULDUK" DİYEREK KAÇIRDILAR

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan Medine-Şeref Duman çiftinin çocuklarından Mazlum, 2012 yılında örgüt mensupları ve yandaşlarının 'Sana Irak'ta inşaat işçiliği bulduk. Dolar üzerinden maaş alacaksın' diyerek kandırıp Kandil'e götürdü.

MAZLUMUN NASIL TERÖRİST YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Örgütün elebaşlarından Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın sorumlu olduğu kampta adı Şerzan Kato olarak belirlenip eline silah verilerek kendilerinin döndürdüğü ölüm çarkının bir parçası olarak Türkiye'ye eylem yapmaya, yani göz göre göre ondan önceki binlerce örneği olduğu gibi ölüme yolladılar.

23 Eylül 2019'da Şerzan Kato yani Mazlum Doğan birlikte olduğu Yekbun Hilal ( K) Nazire Kara- Berxwedan Şoreş (K) Zerevan Encü- Evrim Amed (K) Ayşe Bayram ve Koçer Sedex (K) Orhan İnce adlı teröristlerle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

TERÖRÜN PENÇESİNDE KAÇINILMAZ SON

23 Eylül 2019'da Şerzan Kato yani Mazlum Doğan birlikte olduğu Yekbun Hilal ( K) Nazire Kara- Berxwedan Şoreş (K) Zerevan Encü- Evrim Amed (K) Ayşe Bayram ve Koçer Sedex (K) Orhan İnce adlı teröristlerle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

14 AY SONRA TİMSAH GÖZYAŞI

Kanlı örgüt 14 ay sonra kendi yayın organlarında kahramanlık hikâyesi ile Mazlum Doğan için timsah gözyaşı döktü. Terör örgütü 'Çocuklar çabuk büyür, erken olgunlaşır ve dinledikleri yiğit hikâyelerin içinde yer almaya başlarlar. Bu hikâyeleri gerçekte yaşayanlardan biri de Şerzan Kato'dur...'' şeklinde sahte cümlelerle timsah gözyaşı döktü.