Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Siyer Alanındaki İlk ve Tek Araştırma Merkezi SAMER, 1 Yılda 50 Kitap Yayımladı
Siyer Alanındaki İlk ve Tek...
Gülşah Erşan Yıldız, Bağışıklık Sistemimizi Güçlü Tutmamız Gerek!
Gülşah Erşan Yıldız, Bağışıklık Sistemimizi...
Kahramanmaraş Tabip Odası’ndan Suç Duyurusu
Kahramanmaraş Tabip Odası’ndan Suç Duyurusu
O Bulvarda Asfalt Başladı
O Bulvarda Asfalt Başladı
Kahramanmaraşlı çiftçi ilk lavanta hasadından elde ettiği yağı belediyeye sattı
Kahramanmaraşlı çiftçi ilk lavanta hasadından...
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Terör örgütü PKK'dan timsah gözyaşları

Terör örgütü PKK'nın son günlerde propagandasını yaptığı etkisiz hale getirilen teröristle ilgili çarpıcı bir son dakika gelişmesi yaşandı. Kanlı örgütün iş bahanesiyle 17 yaşındayken kaçırarak ölüme sürüklediği teröriste bugün sahte kahramanlık hikayeleri yazdığı ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK'dan timsah gözyaşları

Terör örgütü PKK'dan timsah gözyaşları

Terör örgütü PKK'nın son günlerde propagandasını yaptığı etkisiz hale getirilen teröristle ilgili çarpıcı bir son dakika gelişmesi yaşandı. Kanlı örgütün iş bahanesiyle 17 yaşındayken kaçırarak ölüme sürüklediği teröriste bugün sahte kahramanlık hikayeleri yazdığı ortaya çıktı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 12:34
banner459

Terör örgütü PKK'nın 17 yaşındayken iş buldukları gerekçesiyle kaçırarak terörist olarak yetiştirdiği ismin arkasından bugün sahte kahramanlık hikayeleriyle timsah gözyaşları döktüğü ortaya çıktı. Çarpıcı son dakika detaylarına ulaşılan teröristin ibretlik öyküsüne göre PKK elebaşları Şırnaklı Mazlum'u 17 Yaşında köyünden kandırarak dağa götürdü. Adını Şerzan Kato olarak koyup eline silah verip ölüme yolladı. Şırnak'ta etkisiz hale getirilmesinin üzerinden 14 ay geçen Mazlum için bölücü örgüt bugün arkasından sahte kahramanlık hikayesi yazıp timsah gözyaşı döküyor

İşte ayrıntılar;

"SANA İNŞAAT İŞİ BULDUK" DİYEREK KAÇIRDILAR

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan Medine-Şeref Duman çiftinin çocuklarından Mazlum, 2012 yılında örgüt mensupları ve yandaşlarının 'Sana Irak'ta inşaat işçiliği bulduk. Dolar üzerinden maaş alacaksın' diyerek kandırıp Kandil'e götürdü.

MAZLUMUN NASIL TERÖRİST YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Örgütün elebaşlarından Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın sorumlu olduğu kampta adı Şerzan Kato olarak belirlenip eline silah verilerek kendilerinin döndürdüğü ölüm çarkının bir parçası olarak Türkiye'ye eylem yapmaya, yani göz göre göre ondan önceki binlerce örneği olduğu gibi ölüme yolladılar.

23 Eylül 2019'da Şerzan Kato yani Mazlum Doğan birlikte olduğu Yekbun Hilal ( K) Nazire Kara- Berxwedan Şoreş (K) Zerevan Encü- Evrim Amed (K) Ayşe Bayram ve Koçer Sedex (K) Orhan İnce adlı teröristlerle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

TERÖRÜN PENÇESİNDE KAÇINILMAZ SON

23 Eylül 2019'da Şerzan Kato yani Mazlum Doğan birlikte olduğu Yekbun Hilal ( K) Nazire Kara- Berxwedan Şoreş (K) Zerevan Encü- Evrim Amed (K) Ayşe Bayram ve Koçer Sedex (K) Orhan İnce adlı teröristlerle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

14 AY SONRA TİMSAH GÖZYAŞI

Kanlı örgüt 14 ay sonra kendi yayın organlarında kahramanlık hikâyesi ile Mazlum Doğan için timsah gözyaşı döktü. Terör örgütü 'Çocuklar çabuk büyür, erken olgunlaşır ve dinledikleri yiğit hikâyelerin içinde yer almaya başlarlar. Bu hikâyeleri gerçekte yaşayanlardan biri de Şerzan Kato'dur...'' şeklinde sahte cümlelerle timsah gözyaşı döktü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Komaya giren kadın 1998 yılında uyandı! Doktorlar şaşkın
Komaya giren kadın 1998 yılında uyandı! Doktorlar şaşkın
E-devlet vatandaşı abone çilesinden kurtarıyor! Artık bir tıkla bitecek
E-devlet vatandaşı abone çilesinden kurtarıyor! Artık bir tıkla bitecek
Hatay'daki yangınla ilgili 2 tutuklama
Hatay'daki yangınla ilgili 2 tutuklama
46 yıllık sır açığa çıktı! Hayalet şehir kapalı Maraş
46 yıllık sır açığa çıktı! Hayalet şehir kapalı Maraş
Pakdemirli: Yanan alanların tamamı yeniden ağaçlandırılacak
Pakdemirli: Yanan alanların tamamı yeniden ağaçlandırılacak

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber