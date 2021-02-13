Mahir Ünal: Organize Kötülüğünüzle Sonuna Kadar Savaşacağız

Ünal, " 'Bakalım sırada ne var?' diye sormuştum. Sırada 'Çiftçi Mahir Ünal'a saldırdı' yalanı varmış. Yalanlarınızda boğulacaksınız. Bu yalanlarınızın ve nefretinizin zehirlediği her zihin ve kalp için sadece üzülüyorum. Organize kötülüğünüzle ise sonuna kadar savaşacağız." ifadelerini kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a Kahramanmaraş'ta saldırı ya da saldırı girişiminde bulunduğuna yönelik sosyal medyada paylaşımlar yapılmıştı. Ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medya hesabından asılsız saldırı girişimi haberleri ile ilgili bir açıklama yayınladı.



ÜNAL 'SIRADA ÇİFTÇİ MAHİR ÜNAL'A SALDIRDI' YALANI VARMIŞ."



Ünal, " 'Bakalım sırada ne var?' diye sormuştum. Sırada 'Çiftçi Mahir Ünal'a saldırdı' yalanı varmış. Yalanlarınızda boğulacaksınız. Bu yalanlarınızın ve nefretinizin zehirlediği her zihin ve kalp için sadece üzülüyorum. Organize kötülüğünüzle ise sonuna kadar savaşacağız." ifadelerini kullandı.