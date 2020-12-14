"Sizi CİMER'e şikayet edeceğim" diyen kadına CİMER'den büyük şok!

Türkiye genelinde büyük oranda kurallara uyulurken bazı kişiler kuralları ihlal ettiği gibi denetime takıldığında tuhaf hareketler sergiliyor. Son olarak Kahramanmaraş'ta bir genç kadının maske takmadığı için kendisine işlem uygulayan polislere yönelik tavrı sosyal medyada büyük tepki topladı. İsmi öğrenilemeyen kadının polislere yönelik sarf ettiği 'Sizi CİMER'e şikayet edeceğim" sözleri 'bu kadarına da pes' dedirtmişti. Son dakika haberine göre o kadına CİMER'den yanıt geldi.

Kahramanmaraş'ta maskesiz olduğu için işlem yapılmak istenen ve polisleri CİMER'E şikayet edeceğini söyleyen kadına CİMER'DEN yanıt geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, maske takmayan kadının polislere verdiği tepkisinin videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak yanıt verdi.

Başar, "Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER'e yazmasın" şeklinde yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde Dulkadiroğlu İlçesi Trabzon Bulvarı'nda maske denetimi yapan polis ekiplerine tepki gösteren kadın maskesini takmamış, polis ekiplerini CİMER'e şikayet etmekle tehdit etmişti.