Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO’da 10 Kasım Atatürk’ü anma günü
SANKO’da 10 Kasım Atatürk’ü anma...
Ünal Ateş, 82 Yıldır Senden ayrıyız ama hep gönlümüzdesin
Ünal Ateş, 82 Yıldır Senden...
Ülkü Ocaklarından 10 Kasım mesajı
Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin...
Mahçiçek, ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Rahmetle Anıyorum’
Mahçiçek, ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü...
‘Sezai Karakoç İlhamdır’
‘Sezai Karakoç İlhamdır’

Yazın Çerezi Kışın Çorbası

Kahramanmaraş'ta, Orta Asya Türkleri tarafından özellikle yoğurdun uzun süre saklanabilmesi için üretilen daha sonra Anadolu, Orta Doğu, Balkanlar ve diğer Avrupa ülkelerine yayılan "tarhana" geleneği farklı üretim şekilleriyle sürüyor.

Yazın Çerezi Kışın Çorbası

Yazın Çerezi Kışın Çorbası

Kahramanmaraş'ta, Orta Asya Türkleri tarafından özellikle yoğurdun uzun süre saklanabilmesi için üretilen daha sonra Anadolu, Orta Doğu, Balkanlar ve diğer Avrupa ülkelerine yayılan "tarhana" geleneği farklı üretim şekilleriyle sürüyor.

11 Kasım 2020 Çarşamba 13:08
banner459

Coğrafi işaret tescilli "Maraş tarhanası" yaz ayında üretilip, çeşitli türleriyle dört mevsim tüketilme özelliğiyle öne çıkıyor.

Firik, çerezlik cips, çorbalık adlarıyla kendine has tadı ve aromasıyla damaklarda ayrı bir lezzet bırakan tarhana, tok tutma ve organik olmasıyla her kesimin damak zevkine hitap ediyor.

Tarhanalardan en dikkati çeken ise cips olarak da adlandırılan ve çerez niyetine tüketilen ürün.

Fırınlanmış, acılı, sade, kremalı ve bol yoğurtlu olarak cips olarak adlandırılan "çerezlik tarhana", içerisinde yoğurt, buğday, kekik ve tuz bulunan aşın 2 saat kaynayan sıcak suya dövmenin ilave edilmesiyle yapılıyor. Çok ince halde üretilen bu tür tarhana, çayın yanında ya da günlük hayatta çerez niyetine tüketiliyor.

- Maraş tarhanasında yoğurt pişirilmiyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kenan Sinan Dayısoylu, AA muhabirine, tarhananın farklı yörelerde birleşim yönüyle ve yapım tekniğiyle çeşitlilikler içerdiğini söyledi.

Maraş tarhanasının buğday kırması ya da unun yoğurt veya irmikle karıştırılarak birlikte yoğrulması, fermantasyona bırakılması ve öğütülmesiyle elde edildiğini aktaran Dayısoylu, bu ürünü diğer yörelerinkinden ayıran en önemli özelliğin yoğurdun pişirilmemesi olduğuna işaret etti.

Bu ayrıntının önemli olduğunu vurgulayan Dayısoylu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de çoğunlukla yoğurt tarhanaya işlenirken pişirme işlemine tabi tutuluyor fakat Maraş tarhanası yapılırken dövme ya da yarma dediğimiz buğday türü olan materyal önce suyla daha sonra dinlenme ve soğumasından sonra yoğurtla karıştırılıyor. Yaklaşık 12-18 saatlik fermantasyona yatırılıyor. Ondan sonra çığlar dediğimiz hasır sergileri üzerinde kurutuluyor. Yoğurt eğer pişirilirse içerisindeki bakteriler canlılığını yitiriyor. Halbuki biz özellikle yoğurt bakterilerinin probiyotik özellikte olduğunu biliyoruz. Kastamonu yöresinde de yoğurt pişirilmiyor ama Maraş'taki gibi tüketim alışkanlığı yok. Sadece çorbada kullanıyorlar. Öyle olunca yine bakteriler zarar görüyor. Tarhananın firik ya da kurumuş olarak tüketildiğinde, yoğurt bakterilerinin orada probiyotik karakteri var. Yarmadan gelen bir probiyotik karakter dediğimiz karakter ile probiyotiğin birleşimiyle simbiyotik bir karakter oluşuyor. Dolayısıyla diğer tarhanalardan Maraş tarhanasını ayıran en önemli özellik budur."

- 100 gram Maraş tarhanasında 300-400 kalori var

Prof. Dr. Dayısoğlu, Dünya Sağlık Örgütünün günlük 35-40 gram lif tüketilmesi önerisinde bulunduğunu dile getirerek, "Bu yörede yapılan Maraş tarhanasının yarma materyalinde kepek içeriğiyle birlikte vitamin ve mineralinde birleşime taşınması özellikle protein ve karbonhidrat açısından zengin olan ürünün besinsel açıdan da yüksek kaliteye sahip olduğunu gösteriyor. 100 gramında yaklaşık 300 ile 400 kalori verdiğine dair bulgumuz var." diye konuştu.

Son Güncelleme: 11.11.2020 13:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması
Kahramanmaraş'ta 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması
Evdeki 'öteki' kadın kocası çıkan ünlü televizyoncunun ifadesi ortaya çıktı
Evdeki 'öteki' kadın kocası çıkan ünlü televizyoncunun ifadesi ortaya çıktı
Ege’de deprem!
Ege’de deprem!
Firmaların yeni hilesi ortaya çıktı!
Firmaların yeni hilesi ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan imzaladı; 7 Bakanlığa atama kararları resmi gazetede
Başkan Erdoğan imzaladı; 7 Bakanlığa atama kararları resmi gazetede

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber