Büyükşehir’den Türk Sanat Müziği Konseri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri birbirinden renkli programlarla devam ediyor. Bu kapsamda, ‘Güfteden Besteye’ isimli Türk Sanat Müziği konseri dinleyicilerle buluştu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği gecede dinleyiciler de hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Program, müzisyenlere verilen hediyeler ve hatıra fotoğrafıyla noktalandı.

Etkinliklere Olan İlgi Bizleri Mutlu Ediyor

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada, “Her ay düzenli olarak Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında çeşitli programlar düzenlemeye gayet gösteriyoruz. Bugün de çok güzel bir Türk Sanat Müziği konserini hep beraber dinledik. Bu güzel konser için sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Etkinliklerimize siz değerli hemşehrilerimizi ilgisi de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bu güzel etkinlikte bizlere eşlik eden bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Etkinliklerimiz hız kesmeden devam edecek” ifadelerini kullandı.