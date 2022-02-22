Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör Alıcı’nın Cenazesine Katıldı
Başkan Güngör Alıcı’nın Cenazesine Katıldı
Rektör Can, TRT radyosunda KSÜ’yü tanıttı
Rektör Can, TRT radyosunda KSÜ’yü...
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir şehri almanın mümkün olmayacağını dünyaya gösterdi’
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir...
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş Günü mesajı
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş...
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin teminatıdır
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin...

Ksü Wushu Kung Fu Takımı Milli Takım Seçmelerinden 15 Madalyayla Döndü

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 5-16 Şubat tarihleri arasında Antalya Kemer’de düzenlenen milli takım seçmelerinden 15 madalya ile dönen KSÜ Wushu Kung Fu Takımını Senato Toplantı Salonunda kabul etti.

Ksü Wushu Kung Fu Takımı Milli Takım Seçmelerinden 15 Madalyayla Döndü

Ksü Wushu Kung Fu Takımı Milli Takım Seçmelerinden 15 Madalyayla Döndü

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 5-16 Şubat tarihleri arasında Antalya Kemer’de düzenlenen milli takım seçmelerinden 15 madalya ile dönen KSÜ Wushu Kung Fu Takımını Senato Toplantı Salonunda kabul etti.

22 Şubat 2022 Salı 09:19
banner459

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü ve Mezunları Derneği KSÜ Wushu Kung Fu Takımı 29 sporcu ile katıldığı Dünya ve Avrupa Şampiyonası ön hazırlık aşaması olan Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçme müsabakalarından 5 birincilik, 4 ikincilik ve 6 üçüncülük olmak üzere 15 madalya ile döndü. Derece elde eden 2 sporcu Bulgaristan’da gerçekleştirilecek Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonasında diğer sporcular ise Balkan Şampiyonasında mücadele edecek.

Turnuvada Umut Sarıkaya 2 kategoride birincilik elde ederken, Kıyam Özdemir, Zöhre Özdemir Utku Erdem Köse’de birincilik elde etti. Muhsin Esad Yılmaz, Ahmet Ali Fatih Karapatlak, Kemal Eyidoğan ve Miray Kimbel kendi kategorilerinde ikincilik elde etti. Batuhan Özdemir, Sılanur Akçadağ, Elif Angın, Hasan Menteşe, Fatma İlayda Alcı ve Semih Akpolat ise farklı kategorilerde üçüncülük elde ettiler.

Rektör Can, “Elde edilen başarı azim ve kararlılıkla çalışmanın ve doğru liderliğin sonucu”

KSÜ Wushu Kung Fu Takımı Antrenörü Ahmet Gözükara ve madalya elde eden sporcuları tebrik eden Rektör Can, uluslararası şampiyonalarda mücadele edecek sporculara başarılar diledi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü ve Mezunları Derneğini 2021 yılında daha aktif hale getirerek, derneğin har alanda kapasitesini artırdıklarını ifade eden Rektör Can, “derneğimize bağlı olarak faaliyet gösteren KSÜ Wushu Kung Fu Takımımız da bu etkin yönetim süreci neticesinde önemli başarılara imza attı. Takımımız 29 sporcu ile katılım sağladığı milli takım seçilmelerinden 15 madalya ile döndü. Spora verilen desteklerin başarı ile taçlandırılması bizleri son derece memnun etti. Bundan sonraki turnuvalara hazırlık süreçlerinde de takımımıza ve sporcularımıza desteğimiz artarak devam edecek. Takımımıza Avrupa ve Baklan şampiyonalarında başarılar diliyorum.” dedi.

Elde edilen başarının azim ve kararlılıkla çalışmanın ve doğru liderliğin sonucu olduğunun altını çizen Rektör Can, “Bu başarının kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. KSÜ olarak, gençlerimizin sağlıklı gelişimlerine ve özgüvenlerine katkı sağlayan spor faaliyetlerine destek vermeyi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Rektör Can, ziyaretin anısına sporculara çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyarette KSÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Fatih Tiyek, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü ve Mezunları Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Edip Çelik ve sporcuların aileleri de hazır bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Ksü Wushu Kung Fu Takımı Milli Takım Seçmelerinden 15 Madalyayla Döndü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya ve Ukrayna Kahramanmaraş’ta karşı karşıya geldi
Rusya ve Ukrayna Kahramanmaraş’ta karşı karşıya geldi
Kar Voleybolu Avrupa Turu Başlıyor
Kar Voleybolu Avrupa Turu Başlıyor
Kar voleybolu Avrupa Turu’nun 1. Etabı Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek
Kar voleybolu Avrupa Turu’nun 1. Etabı Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek
Kahramanmaraşspor mağlup oldu!
Kahramanmaraşspor mağlup oldu!
Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Sona Erdi
Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Sona Erdi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber