Kahramanmaraşlı sanatçıdan yeni klip!

Türk halk müziğin başarılı ismi Gülüş Meçhuli sözleri Devrim Acar, müziği kendisine ait olan, aranjesini ise Yalçın Duran’ın yaptığı “Yar Mısın” adlı yeni çalışmasına Nuro Aksoy imzasıyla klip çekti.

Sanatçının Yar Mısın çalışması türkülere hayat veren televizyon ve radyo kanallarında önümüzdeki günlerde dönmeye başlayacak.

Aslen Kahramanmaraş’ın kültür, sanat ve edebiyat beldesi Afşin ilçesinden olan sanatçı Gülüş Meçhuli gelecek nesillerinde türküleri yaşatmasına yönelik bir grup ses ve sahne sanatçısı arkadaşlarıyla merkezi İstanbul’da bulunan Maksad Sanat derneği kuruluşuna destek verdi.

Sanatçının okuduğu Yar Mısın eseri sosyal video paylaşım siteleri ve sosyal medya platformlarında sanatseverlerle buluştu.

Eserin Künyesi:

Gülüş Meçhuli / Yar Mısın?

Söz: Devrim Acar

Müzik: Gülüş Meçhuli

Aranje: Yalçın Duran

Klip: Nuro Aksoy

Yar Mısın?

Neden kanıyorsun sen yüreğimde

Aşk mısın sevdamı söyle gönlümde

Adın düşmez oldu her an dilimde

Yar mısın yara mı söyle sevdiğim

Gözyağını salma dünya varına

Akıp gider ömür aşk sarmalında

Nice gonca soldu gönül bağımda

Yar mısın yara mı söyle sevdiğim

Gönlüne seferim ermez aşkına

Kesildi nefesim döndüm şaşkına

Dönüp yüzün bir bak Allah aşkına

Yar mısın yara mı söyle sevdiğim