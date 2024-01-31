Kahramanmaraşlı sanatçıdan yeni klip!

Türk halk müziğin başarılı ismi Gülüş Meçhuli sözleri Devrim Acar, müziği kendisine ait olan, aranjesini ise Yalçın Duran’ın yaptığı “Yar Mısın” adlı yeni çalışmasına Nuro Aksoy imzasıyla klip çekti.
Sanatçının Yar Mısın çalışması türkülere hayat veren televizyon ve radyo kanallarında önümüzdeki günlerde dönmeye başlayacak.
Aslen Kahramanmaraş’ın kültür, sanat ve edebiyat beldesi Afşin ilçesinden olan sanatçı Gülüş Meçhuli gelecek nesillerinde türküleri yaşatmasına yönelik bir grup ses ve sahne sanatçısı arkadaşlarıyla merkezi İstanbul’da bulunan Maksad Sanat derneği kuruluşuna destek verdi.
Sanatçının okuduğu Yar Mısın eseri sosyal video paylaşım siteleri ve sosyal medya platformlarında sanatseverlerle buluştu.
Eserin Künyesi:
Gülüş Meçhuli / Yar Mısın?
Söz: Devrim Acar
Müzik: Gülüş Meçhuli
Aranje: Yalçın Duran
Klip: Nuro Aksoy
Yar Mısın?
Neden kanıyorsun sen yüreğimde
Aşk mısın sevdamı söyle gönlümde
Adın düşmez oldu her an dilimde
Yar mısın yara mı söyle sevdiğim
Gözyağını salma dünya varına
Akıp gider ömür aşk sarmalında
Nice gonca soldu gönül bağımda
Yar mısın yara mı söyle sevdiğim
Gönlüne seferim ermez aşkına
Kesildi nefesim döndüm şaşkına
Dönüp yüzün bir bak Allah aşkına
Yar mısın yara mı söyle sevdiğim