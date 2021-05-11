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Chp'li Öztunç bakan Karaismailoğlu'na bakanlığın belgesi ile yanıt verdi: Kime inanalım?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, "Teknik ekiplerimiz 10 ayrı bölgede araştırma yaptı. Rize İyidere Lojistik Limanı’nda deniz altında kalacak en iyi taşın bu bölgede olduğu belirlendi" sözlerine proje tanıtım dosyasındaki 'alternatif bir alan arayışına gidilmemiştir' ifadesini göstererek karşı çıktı. Öztunç, "Kime inanalım. Dediğiniz doğru ise, resmi evrak sahteciliği yaptığınızı itiraf ediyorsunuz. İstifa edin artık" dedi.

Chp'li Öztunç bakan Karaismailoğlu'na bakanlığın belgesi ile yanıt verdi: Kime inanalım?

Chp'li Öztunç bakan Karaismailoğlu'na bakanlığın belgesi ile yanıt verdi: Kime inanalım?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, "Teknik ekiplerimiz 10 ayrı bölgede araştırma yaptı. Rize İyidere Lojistik Limanı’nda deniz altında kalacak en iyi taşın bu bölgede olduğu belirlendi" sözlerine proje tanıtım dosyasındaki 'alternatif bir alan arayışına gidilmemiştir' ifadesini göstererek karşı çıktı. Öztunç, "Kime inanalım. Dediğiniz doğru ise, resmi evrak sahteciliği yaptığınızı itiraf ediyorsunuz. İstifa edin artık" dedi.

11 Mayıs 2021 Salı 10:06
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, "Teknik ekiplerimiz 10 ayrı bölgede araştırma yaptı. Rize İyidere Lojistik Limanı’nda deniz altında kalacak en iyi taşın bu bölgede olduğu belirlendi" sözlerine proje tanıtım dosyasındaki 'alternatif bir alan arayışına gidilmemiştir' ifadesini göstererek karşı çıktı. Öztunç, "Kime inanalım. Dediğiniz doğru ise, resmi evrak sahteciliği yaptığınızı itiraf ediyorsunuz. İstifa edin artık" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, bugün, Rize’de; yurttaşların taş ocağına karşı günlerdir çevre nöbeti tuttuğu İskencedere’de "Teknik ekiplerimiz 10 ayrı bölgede araştırma yaptı. Rize İyidere Lojistik Limanı’nda deniz altında kalacak en iyi taşın bu bölgede olduğu belirlendi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımıcısı Ali Öztunç, Bakan Karaismailoğlu’nun “Teknik ekiplerimiz 10 ayrı bölgede araştırma yaptı” açıklaması karşısında bakanlığı proje tanıtım dosyasında belirtilen ifadeleri aktardı.

“İSTİFA EDİN ARTIK”

Öztunç, liman projesi ile ilgili Proje Tanıtım Dosyası'na ait bir sayfayı eklediği Twitter mesajında şunları ifade etti:

"Sayın Adil Karaismailoğlu yine proje tanıtım dosyanızla çeliştiniz. 10 farklı yerde inceleme yaptırdık dediniz ama Valiliğe sunduğunuz evrakta, alternatif araştırmadık diyor. Kime inanalım. Dediğiniz doğru ise, resmi evrak sahteciliği yaptığınızı itiraf ediyorsunuz. İstifa edin artık."

Öztunç'un Proje Tanıtım Dosyası'ndan paylaştığı kısımda şu ifadeler yer alıyor:

"Ayrıca bölgenin jeolojik ve topografik yapısı nedeniyle bazalt ocağı işletmeye müsait olması; maden işletmelerinin ekonomik olabilmesi ve amacına uygun olarak işletilebilmesi için işletmeler malzemenin bulunduğu alanda kurulması gerekliliği nedenleri ile alternatif bir alan arayışına gidilmemiştir. Tüketim yerlerine yakınlığı, ulaşım özellikleri ve ekonomik hammadde temini göz önünde bulundurulmuş ve söz konusu proje alanı uygun görülmüştür."

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