Deva Partisi Kahramanmaraş Teşkilatı Meydanlara İndi

Bu bağlamda Deva Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı Ramazan ayı boyunca Demokrasi meydanında vatandaşlarla buluşacak. Ramazan ayı boyunca Demokrasi Meydanında sürekli çadır kurulacak. Deva Partisi Onikişubat İlçe Başkanlığı ise 9 Nisan Cumartesi akşamı saat 20:00'de Aliya İzzet Begoviç Parkındaki stand önünde mini bir konser havasında bir etkinlik düzenleyecek. Ayrıca Aliya İzzet Begoviç Parkı, Akdo Kavşağı, Binevler Uzun Çarşı gibi noktalarda çadırlar kurarak vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.

Bir yandan Esnaf ve ev ziyaretleri bir yandan stand çalışmalarıyla vatandaşlarla buluşmalara hız veren Deva Partisi İl ve İlçe teşkilatları seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yapılan etkinliklere Deva Partisi İl Başkanı Uzm.Dr. İrfan Karatutlu, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Salih Dökme, Onikişubat İlçe Başkanı Hakan Dedeoğlu, Türkoğlu İlçe Başkanı Av.Kazım Kuncan, İl Başkan Yardımcıları, çok sayıda il ve ilçe teşkilatı üyeleri, Gençlik Teşkilatları ve Deva gönüllüleri de eşlik ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Deva Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Salih Dökme vatandaşların yoğun ilgisinden oldukça memnun olduklarını söyledi. Deva Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Salih Dökme konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Bundan sonra daha sorumlu ve yoğun günlerin bizleri beklediğinin bilincindeyiz. Ramazan ayı boyunca Demokrasi meydanında vatandaşlarımızla buluşup dertlerini, sıkıntılarını dinleyeceğiz. Milletimizin yüksek takdirini almak amacıyla ekibimizle yoğun gayret göstereceğiz. Yaşanan tüm sorunlara çözüm üretebilecek inançlı, liyakatli ve ülkemizin sorunlarına ve sorunların çözümüne hakim bir ekibimiz var. İl Başkanımız Uzm.Dr. İrfan Karatutlu ve İlçe Başkanlarımız her akşam bizlerle birlikte bu meydanda İl yönetimiyle birlikte destek veriyor. Onikişubat İlçe Başkanımız Hakan Dedeoğlu da tüm ekibiyle sahalarda vatandaşlarımızla buluşuyor. Yakın ilçelerimizden ilçe başkanlarımız ve teşkilat üyelerimiz de etkinliklerimize destek veriyor. Ülkemizin refahı, birliği ve beraberliği için çocuklarımızın geleceği için her türlü çaba ve gayretin içinde olacağız. Parti politikalarımızı halkımıza iyi anlatmaya ve insanımızı ötekileştirmeden iletişim kurmaya gayret göstereceğiz. Asla kavgacı ve dışlayıcı bir üslubumuz olmayacak. Siyasetimizde; öncelikle şehrimizin gelişiminden, problemlerinden yana politikalar üreterek çalışmaya başlayacağız. Giderek artan halkımızın ilgisi ve sevgisinin elbette Türkiye için çok hayırlı sonuçlarının olacağına inanıyoruz. Siyasetin takdir edicisi yüce milletimizdir. Milletimizden en yüksek takdiri almak amacıyla ekibimizle yoğun gayret gösteriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı her akşam iftar sonrası çay içmeye Demokrasi Meydanındaki Deva çadırımıza bekliyoruz."