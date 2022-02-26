Fırat Görgel, ‘Memleketimiz için Ankara’da çalışan güçlü bir ekibimiz var’

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki kentte planlanan ve devam eden projelerle ilgili Sayın Bakanımız Murat Kurum’la verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal’ın başkanlığında Milletvekillerimiz Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve Gençlik Kolları Başkanımız Feyzullah Eren Aşçı’dan oluşan heyetle Bakan Kurum’u makamında ziyaret ettiklerini belirten İl Başkanı Görgel, kentsel dönüşüm başta olmak üzere şehrimizin birçok sorununu masaya yatırdıklarını söyledi.

Valilik Meydan Projesi, Atık Su Arıtma Tesisi, Kale Çevresi Tasarım Kapsamında Acemli ve Yusuflar Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmaların proje ve yapım süreçleriyle ilgili konuların da masaya yatırıldığını dile getiren AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel; “Şehrimizin tüm sorunlarını Ankara’da tek yürek olup çözüyoruz. Bize önderlik yapan TBMM Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal ve İçişleri Komisyon Başkanımız Celalettin Güvenç’e, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyoruz.

Hemşerilerimiz şundan emin olsun; Ankara’da memleketinin derdiyle dertlenen, memleketinin sorunlarının çözümü noktasında fedakârlık göstererek çalışan güçlü bir ekip var. Dünya ekonomisi dar boğazda iken memleketimizdeki projelerin bir bir devam etmesi de bu güçlü ekibin eseridir. Hemşerilerimizin hangi sorunu olursa olsun elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz ve göstermeye de devam ediyoruz.” dedi.

Görgel son olarak Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın itidal çağrısı yaptığını belirterek savaşın bir an önce barış ile sonuçlanmasını temenni ettiğini ifade etti.