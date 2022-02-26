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Kahramanmaraş’ta Osmaniye Merkezli Fetö Operasyonu

Osmaniye merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta Osmaniye Merkezli Fetö Operasyonu

Kahramanmaraş’ta Osmaniye Merkezli Fetö Operasyonu

Osmaniye merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

26 Şubat 2022 Cumartesi 10:18
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Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün kentteki sorumlularından olduğu değerlendirilen 'Ahmet' kod adlı Ö.Y. tarafından, aralarında icra müdürü, icra müdür yardımcısı, yazı işleri müdürü, zabıt katibi, infaz koruma memuru olarak aktif görev yaptıkları tespit edilen çok sayıda şüpheliyle irtibat kurulduğu tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için Osmaniye, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Konya, Antalya ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında adliye personelinin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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