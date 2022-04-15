Sorulan soru Davutoğlu'nu çılgına çevirdi!

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır ziyareti sırasında kendisine gelen bir soru üzerine hararetli bir yanıt verdi.

"İTİRAZ ETMESEYDİM BAŞBAKANLIĞIM GİTMEZDİ"

Başbakanlığı döneminde şimdi itiraz ettiği konulara 'o zaman neden itiraz etmediği' eleştirilerine yanıt veren Ahmet Davutoğlu, "İtiraz etmeseydim Başbakanlığım gitmezdi, itiraz etmeseydim benden sonraki Başbakan gibi bakanlar gibi milyarlarıma milyar katardım" ifadelerini kullandı.

SESİNİN YÜKSELMESİYLE ALKIŞ KOPTU

Ahmet Davutoğlu'nun bu anlarda sesinin yükseldiği görülürken, verilen cevap sonrasında dinleyicilerden alkış sesleri yükseldi.