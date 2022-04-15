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Sorulan soru Davutoğlu'nu çılgına çevirdi!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır ziyaretinde gergin anlar yaşadı. Başbakanlığı döneminde şimdi itiraz ettiği konulara neden ses çıkarmadığının sorulması üzerine küplere binen Davutoğlu, "İtiraz etmeseydim Başbakanlığım gitmezdi, itiraz etmeseydim benden sonraki Başbakan gibi, bakanlar gibi milyarlarıma milyar katardım" ifadesini kullandı. Davutoğlu'nun verdiği yanıt sonrası alkış sesleri yükseldi.

Sorulan soru Davutoğlu'nu çılgına çevirdi!

Sorulan soru Davutoğlu'nu çılgına çevirdi!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır ziyaretinde gergin anlar yaşadı. Başbakanlığı döneminde şimdi itiraz ettiği konulara neden ses çıkarmadığının sorulması üzerine küplere binen Davutoğlu, "İtiraz etmeseydim Başbakanlığım gitmezdi, itiraz etmeseydim benden sonraki Başbakan gibi, bakanlar gibi milyarlarıma milyar katardım" ifadesini kullandı. Davutoğlu'nun verdiği yanıt sonrası alkış sesleri yükseldi.

15 Nisan 2022 Cuma 12:53
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Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır ziyareti sırasında kendisine gelen bir soru üzerine hararetli bir yanıt verdi.

"İTİRAZ ETMESEYDİM BAŞBAKANLIĞIM GİTMEZDİ"

Başbakanlığı döneminde şimdi itiraz ettiği konulara 'o zaman neden itiraz etmediği' eleştirilerine yanıt veren Ahmet Davutoğlu, "İtiraz etmeseydim Başbakanlığım gitmezdi, itiraz etmeseydim benden sonraki Başbakan gibi bakanlar gibi milyarlarıma milyar katardım" ifadelerini kullandı.

SESİNİN YÜKSELMESİYLE ALKIŞ KOPTU

Ahmet Davutoğlu'nun bu anlarda sesinin yükseldiği görülürken, verilen cevap sonrasında dinleyicilerden alkış sesleri yükseldi.

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Sorulan Soru Davutoğlunu çılgına çevirdi!
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