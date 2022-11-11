Yardımcıoğlu, İYİ parti, 6’lı masada yer almamalı!

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, dün akşam TV Net’te Cüneyt Özdemir’in sunuculuğunu yaptığı Haber Merkezi’nin canlı yayın konuğu oldu. Programda 6’lı masa hakkındaki görüşlerine yer veren Yardımcıoğlu, 14 Kasım’da 8. defa bir araya gelecek 6’lı masanın, görünen ve görünmeyen destekçileriyle, hangi adayı çıkarırsa çıkarsın başarısız olacağını aktardı. Gündemde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkabileceğinin ve bunun hazırlığının yapıldığını belirten Yardımcıoğlu, “6’lı masada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun içinde Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir ukde var. Meral Hanım’ın da aynı şeyi arzu ettiğini kamuoyu da görüyor” dedi.

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın daha önce katıldığı bir televizyon programında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 14 Kasım’da 81 İYİ Parti il başkanının da imzasıyla Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayacağı iddiasını değerlendiren Yardımcıoğlu, “Gazeteci Barış Yarkadaş, durduk yere bunu kamuoyuna deklare etme ihtiyacı hissetmez” cevabını verdi.

“ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ”

Yardımcıoğlu, şöyle devam etti: “Ben, İYİ Parti’nin 6’lı masanın içinde yer almaması gerektiğini düşünüyorum. İYİ Parti’nin 6’lı masanın içinde bulunmaması durumunda, memleketin geleceği, bekası ve memleketimizde yaşayan insanlar noktasında çok daha hayırlı bir iş yapılmış olacağını düşünen insanlardanım. Gazeteci Barış Yarkadaş, durduk yere bunu kamuoyuna deklare etme ihtiyacı hissetmez. Dolayısıyla almış olduğu bir takım geri dönüşler elbette ki söz konusudur. Kendisine ulaşan bir takım haberler elbette söz konusudur. Dolayısıyla bu haberlere istinaden bu açıklamayı yapmıştır. 6’lı masanın içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu’nun aday gösterilme ya da aday olma noktasındaki arzu ve istekleri, Cumhuriyet Halk Partisi içinde alenen zikrediliyor. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan kişinin adaylıkla ilgili bir takım hamleleri, istekleri var. CHP’nin tabanından gelen bir takım talepler söz konusu. Dolayısıyla bunları da dikkate aldığımızda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, en azından birinci tur için kendi partisi dışından bir adaya İYİ Parti’nin tabanından yeteri kadar oy alabilmesi de mümkün değil. Ben Gazeteci Barış Yarkadaş’ın açıklamalarının da dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ateş olmayan yerden duman çıkmaz.”

“6’LI MASADAN BİR ŞEY OLSAYDI ŞİMDİYE KADAR OLURDU”

6’lı masada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi içinde bir ukde bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de aynı şeyi arzu ettiğini belirtti. Yardımcıoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Meral Hanım’ın adaylığında da Kılıçdaroğlu’nun adaylığında da 6’lı masadaki diğer partilerin hangilerinin veya partilerin tabanlarının ne kadar oy alacağı üzerine de kendi aralarında bir takım değerlendirmeler yapıyorlardır. Fakat kimi çıkartırlarsa çıkartsınlar bu 6’lı masadan artı unsurlarıyla beraber, gözümüzün önündeki ve gözümüzün önündeki olmayan unsurlarla beraber, bunun içerisinde Avrupa Birliği büyükelçileri var. Bunun içerisinde Amerikan elçileri, okyanus ötesinden gelen bir takım yaklaşımlar ve çağrışımlar olsa da adı 6’lı masa olan bu yapının herhangi bir netice elde edemeyeceğine inanıyorum. Bu durumu da okyanusun öteki tarafındakilerin de artık gördüğünü ve görmeye başladığını düşünüyorum. Eğer bu 6’lı masadan bir şey olsaydı şimdiye kadar olurdu. Şimdiye kadar bir aday çıkarırlardı.”

6’lı masanın bu zamana kadar aday çıkaramamış olmalarının, kendi içlerinde bir fırtınanın koptuğunun bir belirtisi olduğunu anlatan Yardımcıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Şimdiye kadar bir aday çıkaramamış olmaları bir çıkar kavgasının, bir nefis mücadelesinin devam ettiğini gösteriyor. Kaldı ki, 6’lı masanın etrafındaki sandalyelerde oturan insanların dışında bu partilerin belediye başkanları da Cumhurbaşkanı adaylığı sevdası içinde. Bunlar da böyle bir şey arzuluyorlar. Acaba genel başkanlarımız olmasa da biz olsak, çok daha başarılı oluruz, çok daha önde oluruz, çok daha yüksek oy alırız sancısını onların da yaşadığını kamuoyu görüyor. Dolayısıyla bu 6’lı masanın etrafına baktığımızda bir yığın ek unsurlar söz konusu, bir yığın ek yapılanmalar söz konusu, bu masanın bir tarafında bulunmak için bir yığın iştahlananlar söz konusu. Bu 6’lı masanın adayı kim olursa olsun ülke sosyolojisini bilmesi gerek, ülke psikolojisini bilmesi gerek, ülke inanının içinde yaşadığı halet-i ruhiyeyi bilmesi lazım. Bu insanlar maalesef ki bulundukları masanın etrafına ne kadar sandalye koyarlarsa koysunlar, millet nezdinde, milletin irfanı ve idraki nezdinde oy oranlarını yukarıya çıkartmaları mümkün olmadığını düşünüyorum.”