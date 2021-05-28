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Avrupa İlaç Ajansı, Biontech-Pfizer Aşısının 12-15 Yaş Grubuna Yapılmasını Onayladı

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech-Pfizer'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının 12-15 yaş grubuna uygulanabileceğini bildirdi.

Avrupa İlaç Ajansı, Biontech-Pfizer Aşısının 12-15 Yaş Grubuna Yapılmasını Onayladı

Avrupa İlaç Ajansı, Biontech-Pfizer Aşısının 12-15 Yaş Grubuna Yapılmasını Onayladı

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech-Pfizer'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının 12-15 yaş grubuna uygulanabileceğini bildirdi.

28 Mayıs 2021 Cuma 18:45
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EMA'dan yapılan açıklamada, şu anda 16 yaşındakiler ve daha büyüklere yapılabilen aşının etkisinin 12-15 yaş grubundaki 2 bin 260 kişide araştırıldığı belirtildi.

Araştırma sonucunda aşının bu yaş grubundaki çocuklarda etkili olduğu, hastalığa karşı koruma sağladığı sonucuna varıldığı kaydedildi. Açıklamaya göre, aşının yapıldığı 1005 çocukta Kovid-19 hastalığı görülmedi, placebo aşı yapılan 978 çocuktan 16'sı hastalığa yakalandı.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yöneticisi Marco Caveleri, konuyla ilgili basın toplantısında, aşının çocuklardaki etkisinin genç yetişkinlerle aynı, hatta daha olumlu olduğunu söyledi.

Aşının yetişkinlerde olduğu gibi çocuklara da 2 doz halinde ve an az 3 hafta arayla uygulanması gerektiğini belirten Caveleri, çocuklardaki yan etkilerin de yetişkinlerdekilerle aynı olduğunu vurguladı.

Caveleri, EMA'nın tavsiyede bulunduğunu, aşının çocuklara da yapılması veya ne zaman uygulanacağı konusundaki kararı AB üyesi ülkelerin vereceğini vurguladı.

AB, BioNTech-Pfizer aşısından 2022-2023 yılları için 1,8 milyar doz daha satın almak için firmalarla anlaşma imzalamıştı. AB yönetimi, 12-15 yaş grubunun aşılanmasına sonbaharda başlanabileceğini belirtmişti.

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Avrupa İlaç AjansıBiontech-Pfizer Aşısının 12-15 Yaş Grubuna Yapılmasını Onayladı
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