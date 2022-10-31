Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör, “Türkiye Yüzyılı” tanıtım toplantısına katıldı
Başkan Güngör, “Türkiye Yüzyılı” tanıtım...
Habibe Öçal’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Habibe Öçal’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Kızılay Haftası mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Kızılay Haftası mesajı
Sağlık Müdürü Öksüz’den Rektör Yasım’a Ziyaret
Sağlık Müdürü Öksüz’den Rektör Yasım’a...
Başkan Okay’dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Başkan Okay’dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Alpedo Kahramanmaraş 3-0 Sivas İl Özel İdare

Kahramanmaraş’ın Voleybol Bayanlar 2. Ligi’ndeki temsilcisi Alpedo Kahramanmaraş Voleybol Takımı sezonun ikinci maçında oynadığı oyun ile rakibine nefes aldırmadı.

Alpedo Kahramanmaraş 3-0 Sivas İl Özel İdare

Alpedo Kahramanmaraş 3-0 Sivas İl Özel İdare

Kahramanmaraş’ın Voleybol Bayanlar 2. Ligi’ndeki temsilcisi Alpedo Kahramanmaraş Voleybol Takımı sezonun ikinci maçında oynadığı oyun ile rakibine nefes aldırmadı.

31 Ekim 2022 Pazartesi 09:37

Karşılaşma temsilcisi Alpedo Kahramanmaraş Voleybol Takımı’nın 3 -0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig’de mücadele eden Alpedo Kahramanmaraş Voleybol, takımı evindeki 3. Maçında Sivas İl Özel İdare’yi konuk etti.

Ligin önemli karşılaşmasında temsilcimiz birinci seti 25-20 ikinci seti 25-8 üçüncü seti ise 25-14 tamamlayarak müsabakayı 3-0 kazandı.

“TAKIMIMIZI YÜREKTEN KUTLUYORUM”

Takımın isim sponsoru, Alpedo Kahramanmaraş Voleybol takımı onursal başkanı ve Alpedo-Kervan lezzet grubu yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu, ise oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Kervancıoğlu, “Kahraman şehrimize yaşatmış oldukları bu gurur için takımımızı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah hedefimiz birinci lig, bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Alpedo Kahramanmaraş 3-0 Sivas İl Özel İdare
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ebistanspor deplasmanda kazandı!
Ebistanspor deplasmanda kazandı!
İstiklal Spor Yoluna Kayıpsız Devam Ediyor
İstiklal Spor Yoluna Kayıpsız Devam Ediyor
İstiklal Spor’dan Cumhuriyet Bayramı Kutlaması
İstiklal Spor’dan Cumhuriyet Bayramı Kutlaması
Kahramanmaraş İstikalspor 3-0 Hükmen Galip
Kahramanmaraş İstikalspor 3-0 Hükmen Galip
Yardımcıoğlu sigorta Kahramanmaraşspor yine kaybetti!
Yardımcıoğlu sigorta Kahramanmaraşspor yine kaybetti!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber