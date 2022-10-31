Alpedo Kahramanmaraş 3-0 Sivas İl Özel İdare

Karşılaşma temsilcisi Alpedo Kahramanmaraş Voleybol Takımı’nın 3 -0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig’de mücadele eden Alpedo Kahramanmaraş Voleybol, takımı evindeki 3. Maçında Sivas İl Özel İdare’yi konuk etti.

Ligin önemli karşılaşmasında temsilcimiz birinci seti 25-20 ikinci seti 25-8 üçüncü seti ise 25-14 tamamlayarak müsabakayı 3-0 kazandı.

“TAKIMIMIZI YÜREKTEN KUTLUYORUM”

Takımın isim sponsoru, Alpedo Kahramanmaraş Voleybol takımı onursal başkanı ve Alpedo-Kervan lezzet grubu yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu, ise oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Kervancıoğlu, “Kahraman şehrimize yaşatmış oldukları bu gurur için takımımızı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah hedefimiz birinci lig, bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.