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Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı

Türk futbolunun sevilen isimlerinden Yılmaz Vural dün korona virüsü nedeniyle hastaneye yatırıldığı ve yoğun bakıma alındı. Vural'ın ailesinden tecrübeli hocanın son durumuna dair ailesinden açıklama geldi.

Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı

Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı

Türk futbolunun sevilen isimlerinden Yılmaz Vural dün korona virüsü nedeniyle hastaneye yatırıldığı ve yoğun bakıma alındı. Vural'ın ailesinden tecrübeli hocanın son durumuna dair ailesinden açıklama geldi.

28 Kasım 2020 Cumartesi 17:01
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Türk futbolunun sevilen isimlerinden Yılmaz Vural dün korona virüsü nedeniyle hastaneye yatırıldığı ve yoğun bakıma alındı. Vural'ın ailesinden tecrübeli hocanın son durumuna dair ailesinden açıklama geldi.

Yılmaz Vural'ın Instagram hesabından yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamın kan değerlerinin daha iyi durumda olduğu belirtildi.

İşte Vural Ailesi'nden yapılan açıklama
Babamız Yılmaz Vural'ın kan değerleri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Mesajlarınız, aramalarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz.

Son Güncelleme: 28.11.2020 17:02
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