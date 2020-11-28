Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı

Türk futbolunun sevilen isimlerinden Yılmaz Vural dün korona virüsü nedeniyle hastaneye yatırıldığı ve yoğun bakıma alındı. Vural'ın ailesinden tecrübeli hocanın son durumuna dair ailesinden açıklama geldi.



Yılmaz Vural'ın Instagram hesabından yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamın kan değerlerinin daha iyi durumda olduğu belirtildi.

İşte Vural Ailesi'nden yapılan açıklama

Babamız Yılmaz Vural'ın kan değerleri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Mesajlarınız, aramalarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz.