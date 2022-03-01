Kahramanmaraşlı bakan Ali Doğan’a 2’nci ağabey acısı!

Dün ağabeyi Şevket Doğan’ı kaybeden dönemin Anavatan Partisi (ANAP) Kahramanmaraş Milletvekili ve Devlet Bakanı Ali Doğan’ın bugün ise bir diğer ağabeyi Mustafa Doğan hayatını kaybetti.

87 yaşında hayata gözlerini yuman Ağabey Şevket Doğan’ın cenazesi bugün Merkez Ulu Cami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Ağabeyinin acısını yaşayan Ali Doğan’a bir acı haberde bugün geldi. Doğan’ın diğer ağabeyi Mustafa Doğan’ın vefat haberi ulaştı.

Merhum’un cenazesi ise 2 Mart Çarşamba günü öğle namazına müteakip Kahramanmaraş Ulu Cami’de kılınacak Cenaze namazının ardından defnedilecek.