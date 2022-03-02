Kahramanmaraş’ta Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik hurdaya dönen otomobilin çekiciyle kaldırılmasıyla normale döndü.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.