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ABD Ankara Büyükelçisi Ksü’yü Ziyaret Etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, ABD Büyükelçiliği tarafından desteklenen Prof. Dr. Mehmet Tekerek’in yürütücülüğündeki STE(A)M Unites Us Projesi kapanış programına katılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini (KSÜ) ziyaret etti.

ABD Ankara Büyükelçisi Ksü’yü Ziyaret Etti

ABD Ankara Büyükelçisi Ksü’yü Ziyaret Etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, ABD Büyükelçiliği tarafından desteklenen Prof. Dr. Mehmet Tekerek’in yürütücülüğündeki STE(A)M Unites Us Projesi kapanış programına katılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini (KSÜ) ziyaret etti.

25 Mart 2022 Cuma 15:37
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KSÜ Rektörlük Makamında gerçekleştirilen ziyarette ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, bayan Cheryl Flake, ABD Adana Konsolosu Amanda Pilz ve ABD Büyükelçiliği görevlileri yer aldı.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen görüşmede üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Büyükelçi Jeffry L. Flake’e KSÜ’nün güncel durumu, proje ve hedeflerine ilişkin bilgiler verdi.

KSÜ’de teori ve uygulamayı bir arada sunan bir eğitim anlayışına sahip olduklarını belirten Rektör Can, öğrencileri çağın gerekleri ve sektörlerin beklentileri doğrultusunda donanımlı meslek profesyonelleri olarak yetiştirirken, gerçekleştirilen sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle de özgüveni yüksek, liderlik ve girişimcilik becerilerine sahip bireyler yetiştirdiklerini söyledi.

KSÜ’de dijitalleşmeyi teşvik eden ve destekleyen bir yönetim anlayışına sahip olduklarının altını çizen Rektör Can, dijitalleşme sürecini hızlandırmak için üniversitenin fiziki ve teknolojik altyapısının geliştirilmesinde önemli aşamalar katedildiğini ifade etti.

KSÜ olarak uluslararasılaşma noktasında da önemli bir yol kat ettiklerini bu kapsamda 60 ülkeden 2 bin 500 öğrencinin KSÜ’de eğitim gördüğünü belirten Rektör Can, ABD ile öğrenci ve akademik personel değişim anlaşmalarını arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Son olarak Utah State University ile ikili işbirliği imzaladıklarını belirten Rektör Can, ABD’den daha fazla öğrenci ve akademisyeni üniversitemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde ve Kahramanmaraş’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, KSÜ bünyesinde yürütülen STE(A)M Unites Us Projesinin başarılı sonuçlarını yakından takip ettiklerini söyledi.

KSÜ ile proje ve değişim anlaşmaları noktasında yürütülecek çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Büyükelçi Flake, misafirperverliği için Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’a teşekkür etti.

Ziyaretin anısına KSÜ şeref defterini de imzalayan Büyükelçi Flake, STE(A)M Unites Us Projesi kapsamında eğitim alan öğretmenlerle ve proje ekibiyle Senato Toplantı Salonunda bir araya geldi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can tarafından ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ve beraberindeki heyete ziyaretin anısına Kahramanmaraş geleneksel el sanatlarının güzel örneklerinden çeşitli hediyeler takdim etti.

Son Güncelleme: 25.03.2022 19:40
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ABD Ankara Büyükelçisi Ksü’yü Ziyaret Etti
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