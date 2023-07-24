Abdulkadir Konukoğlu: “Hedefimiz halka açılarak daha fazla büyümektir”

Abdulkadir Konukoğlu, “Halka açılmamızdaki ana hedefimiz kurumsallaşan ASCE şirketimizi daha da kurumsallaştırmaktır. Hedefimiz halka açılarak daha fazla büyümektir” dedi.

27- 28 Temmuz 2023 tarihlerinde talep toplaması yapılacağını belirten Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halka arzdan gelen sermaye ile gayrimenkul yatırımlarına odaklanacağız. Sabit gelir olduğundan dolayı yaptığımız yatırımların bir bölümünde kiraya verme yöntemini uygulayacağız.

Bugüne kadar kendi şirketimiz olarak satış yapıyorduk bundan sonra ortaklarımız da var. Ortaklarımızın haklarını en iyi şekilde korumak zorundayız. Günün şartlarına göre satış yapacağız.”

ASCE GYO olarak Gaziantep, İstanbul ve Ankara’da gayrimenkul sektöründe başarılı projelere imza attıklarını vurgulayan Konukoğlu, “Fiyatlar aynı şehir içerisinde bölge bölge farklılıklar gösterebiliyor. Mümkün olduğu kadar topraktan satış yapmıyoruz. Binayı bitirince veya yüzde 50, yüzde 80’i geçtikten sonra satıyoruz. Sattığımız günün maliyetlerini de göz önüne alıyoruz” diye konuştu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜLKEMİZİN LOKOMOTİFİDİR

“Bugün gayrimenkul her şehirde farklı şekilde değer kazanmaktadır” diyen Konukoğlu, şunları kaydetti:

“Enflasyonun getirdiği fiyat artışları ve kredilerin azlığı da gayrimenkul sektörünü biraz etkiledi. Devlet tekrar bu konuyu ele alarak çözüm üretip konut kredilerini açacaktır.

İnşaat sektörü ülkemizin lokomotifidir. Sadece inşaat sektörü olarak düşünmemeliyiz bunun içinde tekstil, demir, çimento başta olmak üzere çok fazla sektörü ilgilendiriyor. Türkiye’de yeni kentsel dönüşüm başlıyor bu da sektöre büyük oranda hareket getirecektir.”

Gaziantep’te yeni yapılan binaların eski binalara oranla daha fazla satıldığını, eski binaların fiyatlarında çok fazla hareket olmadığını ve yeni binaların yeni maliyetlerle satışa sunulduğuna işaret eden Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kredilerin durgun oluşu da bunda etkilidir. Devlet de yakın zamanda bu konuya çözüm bulacak ve Gaziantep’te de bir ilerleme sağlanacaktır. Gaziantep’te arsa fiyatları da yüksek ve İstanbul fiyatlarına yakın seyrediyor. Çünkü Gaziantep sanayisi gelişmiş ve para kazanan bir şehir. Para kazanan ve sanayisi gelişmiş bir şehir daha fazla büyüyor.

Gaziantep, yıllık 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren bir şehir bu da şehre giren nakit para anlamına geliyor. Bu nakit parayla insanların konuta yönelmesi fiyatları daha da yükseltiyor.”

Son bir yılda konut sayısındaki azalmanın kiralarda yükselişe yol açtığını dile getiren Konukoğlu, “Önümüzdeki günlerde düzelecektir. Pandemi oldu, bölgesel ve asrın felaketi olarak tanımlanan deprem yaşadık. Ev sahibi de kiracı da haklı. Konut yapılmadığı takdirde kiralar artar. Arz talep meselesidir. Bu artışlar da düşecektir” diyerek sözlerini tamamladı.