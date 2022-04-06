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Afşin Millet Bahçesi Hızla Yükseliyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Afşin’de yapımı devam eden Millet Bahçesi’nde parke ve bazalt çalışmaları, yürüyüş yollarının inşası ve kamelyaların montajı gerçekleştiriliyor.

Afşin Millet Bahçesi Hızla Yükseliyor

Afşin Millet Bahçesi Hızla Yükseliyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Afşin’de yapımı devam eden Millet Bahçesi’nde parke ve bazalt çalışmaları, yürüyüş yollarının inşası ve kamelyaların montajı gerçekleştiriliyor.

06 Nisan 2022 Çarşamba 11:09
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İçerisinde birçok sosyal donatı alanlarının yer aldığı projenin tamamlanmasıyla ilçeye vatandaşların sosyalleşebileceği önemli bir mekân kazandırılmış olacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde ve ilçelerde dev yatırımlarını bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, tüm ilçelere Millet Konağı ve Millet Bahçesi konseptinde sosyal alanlar kazandırmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, Afşin’de başlatmış olduğu Millet Bahçesi çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Ekipler tarafından, parke ve bazalt çalışmaları, yürüyüş yollarının inşası ve kamelyaların montajı gerçekleştiriliyor. Afşin’in en işlek caddelerinden olan Afşinbey Caddesi üzerine inşa edilen toplamda 68 bin metrekare rekreasyon alanının tamamlanmasıyla ilçeye vatandaşların sosyalleşebileceği önemli bir mekan kazandırılmış olacak.

İçerisinde yeşil alan, bisiklet ve yürüyüş yolları, skate park, spor sahaları, oyun grupları, kamelya gibi pek çok sosyal donatı alanlarının yer alacağı tesisin kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

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Afşin Millet Bahçesi Hızla Yükseliyor
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