Afşin Ülkü Ocakları Esnaflara Siftah Parası Dağıttı

Afşin’de bu sabah dükkanlarını açan esnaflar, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Afşin İlçe Başkanı Kenan Karaağaç ve vakıf üyeleri tarafından dağıtılan içerisinde bereket duası notu ve para bulunan siftah zarfıyla karşılaştılar.

Siftah geleneğini yaşatmak istediklerini ifade eden Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Afşin İlçe Başkanı Kenan Karaağaç, “Atalarımızın; ‘siftahı hayır duası ile alınan para berekettir.’ deyişinden yola çıkarak sabah namazından sonra vakıf üyemiz gençlerimizle, esnafa ticaretinizin bereketli, rızkınızın bol olması temennisi günün ilk siftahını hayır dualarımızla biz yapmak istedik. Yüce Yaradan’ın tüm esnaf ve sanatkarlarımıza Hazreti Peygamberimizin ticaret ahlakını vermesi temennisi ile hayırlı günler, helal kazançlar diler ve ülkücü şehidimiz Yusuf İmamoğlu'nun şehadete erdiğinde cebinden çıkan 35 kuruşun anısına helal ve bereketli kazançlar dileriz. “ açıklamasında bulundu.



