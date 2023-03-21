Ahmet Çabukel İYİ Parti’den Milletvekili Aday Adayı oldu

İYİ Parti’nin kurulduğu günden beri en ön saflarda Kahramanmaraş için mücadele veren Av. Ahmet Çabukel, milletvekilliği yolunda ilk adımı attı.

Yerel siyasette toplumun kanayan yaralarına parmak basan açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen genç ve başarılı siyasetçi Çabukel, 6 Şubat’ta meydana gelen ve dünyayı yasa boğan Kahramanmaraş depremlerine dikkat çeken açıklamalarıyla da kamuoyunun takdirini kazanmıştı.

Aday adaylık başvurusu sonrası açıklamalarda bulunan Çabukel, yerel siyasetteki tecrübesini ülke siyasetine taşımak istediğini belirterek; “Kurulduğundan beri emek ve gönül verdiğim; iktidarında ülkemizi çağ atlatacağına inandığım, ülkemizde refah, huzur, adalet ve güveni yeniden tahsis edeceğine güvendiğim İYİ Parti’den Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adaylığı başvurumu yapmış bulunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Deprem ve sel felaketinde hayatını kaybedenleri yad eden Çabukel, “Öncelikle Asrın Felaketi olarak zikredilen 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve kederli ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Yine deprem bölgemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

“SEÇİM DÖNEMİNDE EN ÇOK DEPREMİ KONUŞACAĞIZ”

Deprem konusunda yetkililere defalarca “Tedbirlerinizi Alın” çağrısında bulunduklarını hatırlatan Çabukel, şöyle konuştu: “6 Şubat’a kadar düğün havalarında mitingler, eğlenceli bir seçim dönemi geçiriyorduk. Ancak 6 Şubat depremleri hayatımızı kabusa çevirdi. Üzgünüz, kırgınız, kızgınız, yaralıyız. Bu yüzden matem havasında bir seçim dönemi geçireceğiz. Bu süreçte çok şey konuşacağız ama en çok da depremi konuşacağız. 6 Şubat depremlerinden önce de konuşmuştuk. Hatta 2 Ağustos 2022 tarihinde, il başkanlığı yaptığım dönemde partililerimizle beraber hemen Büyükşehir Belediyesi’nin yanındaki Milli İrade Meydanı’nda, depremin kapımızda değil ayaklarımızın altında olduğunu ve depreme hazırlıklı olmadığımızı belirterek; yetkililere, ‘Tedbirlerinizi Alın’ çağrısı yapmıştık. Maalesef ilgili kurum ve kuruluşların uyarılarına kulak tıkayan iktidar, bizim çağrımıza da sırtını dönmüştü. Kulak tıkaya tıkaya millete sağırlaşan iktidardakiler, çözümü göstermelik tatbikatlarda buldu. Depremle ilgili başka da bir şey yapmadılar.”

“ADAY ADAYLIK BAŞVURUMU YAPTIM”

Memleketin sorunlarıyla mücadele dolu siyasi hayatında 28. dönem seçimlerinde de memleketin gerçeklerinden kopmadan bir siyasi süreç yaşayacaklarını dile getiren Çabukel, şunları söyledi “Dün, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı olarak milletimizin sesini duyurmaya, onların hakkını aramaya çalışırken; bu mücadelemi artık milletvekili olarak sürdürmek amacıyla karşınızdayım. Kurulduğundan beri emek ve gönül verdiğim; iktidarında ülkemizi çağ atlatacağına inandığım, ülkemizde refah, huzur, adalet ve güveni yeniden tahsis edeceğine güvendiğim İYİ Parti’den Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adaylığı başvurumu yapmış bulunuyorum. Dün olduğu gibi aday adaylığı dönemimizde de milletimizin teveccühü ile milletvekilliği dönemimizde de sesimiz her zamankinden gür çıkacak. Daha öz, daha net ve daha kısa cümlelerle daha yüksek sesle konuşacağız. Çünkü bu iktidar mazluma karşı sağırlaştı. Yandaşlara baka baka milletimizin sıkıntılarını artık gözü görmüyor. Ülkeyi algıyla yönete yönete, algıda seçicilik diye bir şeyleri kalmadı.”

“DEPREM BİRİNCİ GÜNDEMİMİZ OLACAK!”

Kahramanmaraş depremlerinden 11 il ve yaklaşık 13 milyon nüfusun etkilendiğini aktaran Çabukel, zafiyet ve yönetim eksikliği nedeniyle kaybedilen canların hesabını sonuna kadar soracaklarını kaydederek depremin birinci gündemleri olacağını vurguladı.

Çabukel, “Artık birinci gündemimiz deprem olacak. Bu deprem halkımızın hayatını kabusa çevirdi; ama bunların da iktidarını yerle bir edecek. Çünkü bu depremde sınıfta kaldılar. Bu depremde AFAD’ı da Kızılay’ı da yerel yönetimleri de hükümeti de halkının yanında olamadı. İnsanları çaresiz bir şekilde kendi başlarına bıraktılar. İnşallah iktidarı teslim aldığımızda; yerinde kentsel dönüşümlerle Kahramanmaraş’ı yıkıldığı yerden yeniden ayağa kaldıracağız. Bir taraftan depremin oluşturduğu enkazları kaldırırken; bir taraftan da yozlaşmış siyasetin enkazını kaldıracağız. Allah yar ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.