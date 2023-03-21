Kahramanmaraş’ta esnaf tuvalet istiyor!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen asrın felaketi sonrası bir çok cami hasar aldı. Bu camilerden biride Şazibey Camii oldu.

Minaresinden hasar alan Camii güvenlik amaçlı kapatıldı.

Bölgede bir çok esnafın tuvalet ihtiyacı giderdiği camiinin tuvaleti de kapandı. Camiiye giremeyen esnaflar yakın çevreye seyyar tuvalet kurulmasını istiyor.

Bölge esnaflarından Ahmet Büyükkoz, “Dumlupınar Mahallesi Sait Zarifoğlu Bulvarındaki esnafların tuvalet ve su proplemi var. Etrafımızdaki camiler yıkık veya kapalı. Su kesik, tuvaletler kapalı, bir Şazibey Camii vardı onunda minaresinde sıkıntı var diye açmıyorlar. Minareyi bir an önce yıkıp bu sorunun çözülmesini istiyoruz.” Diye konuştu.