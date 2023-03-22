Ak parti milletvekili aday adayı Doğan’dan teşkilatlara ziyaret!

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde AK Parti’den Milletvekili Adayı Olan Cüneyt Doğan, 25 Mart’ta yapılacak temayül öncesi teşkilatları ziyaret etti.

İlk ziyaretini Andırın İlçesine yapan Milletvekili Aday Adayı Doğan, AK Parti Andırın İlçe Başkanı Abdülkadir Kayıran ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Deprem sonrası hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah’tan rahmet dileyen Doğan, kalanlara sabır diledi.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan’ı ziyaret eden Cüneyt Doğan, daha sonra Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ile bir araya geldi.

Buradan Afşin’e geçen Milletvekili Aday Adayı Doğan, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut ve teşkilat üyeleriyle istişarelerde bulundu.

Afşin ziyareti sonrası AK Parti Ekinözü İlçe Başkan Vekili Mikail Biçer ile görüşen Doğan, daha sonra AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Servet Okur ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Buradan Nurhak’a geçen AK Parti Milletvekili Aday Adayı Doğan, AK Parti Nurhak İlçe Başkanı Arif Gevrek ile görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Doğan: “Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası Kahramanmaraş’ta yaralarımızı sarmak için canla başla çalışıyoruz. Bizim birimci önceliğimiz deprem. Vatandaşlarımıza nasıl faydalı olabiliriz kaygısındayız. Bugün hem Belediye Başkanlarımız hem de AK kadrolara gönül vermiş teşkilat başkanlarımız ve üyelerimizle bir araya geldik. Yaptığımız istişarelerde ilçelerimizde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Evet önümüzde bir seçim var ama bizim gündemimiz 6 Şubat depremleri. Yaralarımızı sarmamızda canla başla çalışan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle felaket yaşanmasın. Tekrardan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kalanlarımıza sabır diliyorum.” Dedi.