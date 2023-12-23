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Ak Parti’den bomba Kahramanmaraş kulisi! 2 isim geçiyor!

İnternethaber.com sitesinin son dakika bilgisine göre AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli olduğu iddia edildi.

Ak Parti’den bomba Kahramanmaraş kulisi! 2 isim geçiyor!

Ak Parti’den bomba Kahramanmaraş kulisi! 2 isim geçiyor!

İnternethaber.com sitesinin son dakika bilgisine göre AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli olduğu iddia edildi.

23 Aralık 2023 Cumartesi 12:11

AK Parti'nin Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde kimi aday göstereceği merak konusu. Erdoğan'ın adayları önümüzdeki hafta açıklamaya başlayacağı belirtilirken, kulislerde aday isimleri havada uçuşuyor.

İnternethaber yazarı Osman Diyadin, AK Parti kulislerinde konuşulan son isimleri paylaştı. Diyadin, AK Parti kaynaklarından edindiği izlenimlere göre bazı büyükşehir ve illerde aday gösterileceği seslendirilen isimlerin listesini yayınladı. İşte o liste...

Belli olan AK Parti büyükşehir adayları...

İstanbul; Ali Yerlikaya / Ergün Turan

Ankara; Turgut Altınok

İzmir; Hamza Dağ

Gaziantep; Fatma Şahin

Sakarya; Ekrem Yüce

Kocaeli; Tahir Büyükakın

Kayseri; Memduh Büyükkılıç

Hatay; Fatih Tosyalı/Muhammet Öztürk

Kahramanmaraş; Fırat Görgel/Celalettin Güvenç

Rize; Rahmi Metin

Gümüşhane; Ercan Çimen

Giresun; Aytekin Şenliklioğlu

Antalya; Menderes Türel/ Hakan Tütüncü

ALİ YERLİKAYA'DAN FLAŞAŞ İPTALLER İŞARET Mİ?

Osman Diyadin, İstanbul için Ali Yerlikaya ismiyle ilgili de dün yaşanan gelişmelere dikkat çekti. Diyadin'in "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya isminin ortaya çıkmasına giden yolu güçlendiren bugünkü gelişmeleri" listesi şöyle:

- Bugün Ankara'ya davet ettiği Valilerle yapmayı planladığı toplantıyı iptal etti..

-Bugün İstanbul'da AK Parti üst düzey kulislerinde adı en çok konuşulan isim oldu..

-Anketlerde ismi "Seçimi kazanabilecek" aday olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne kondu...

-Yarın sabah İstanbul'da Ayasofya Meydanında yapacağını duyurduğu basın açıklamasını erteledi...

Trabzon için iki isim...

Trabzon Trabzon Büyükşehir için henüz kesin karar verilmediğini, mevcut Başkan Murat Zorluoğlu ile Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç arasında bir tercih yapılacağını açıklayan Diyadin “Konuştuğum Trabzon Milletvekilleri henüz karar verilmedi” açıklamasını yaptı.

Antalya'da aday teke düştü

Diyadin, son paylaşımında da "AK Partinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Kepez'de bir başarı öyküsü yazan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ismi üzerinde karar verilmiş... " dedi.

KAYNAK: WWW.İNTERNETHABER.COM

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Ak Parti’den Bomba Kahramanmaraş Kulisi! 2 Isim Geçiyor!
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