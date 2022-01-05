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Akedaş e-devlette yerini aldı!

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. tüketici memnuniyetini ön planda tutmak adına çalışmalarına devam ediyor.

Akedaş e-devlette yerini aldı!

Akedaş e-devlette yerini aldı!

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. tüketici memnuniyetini ön planda tutmak adına çalışmalarına devam ediyor.

05 Ocak 2022 Çarşamba 13:17
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Bu kapsamda teknoloji odaklı ve inovatif gelişmeleri yakından takip eden kurum, tüketicilerine daha kaliteli, daha hızlı ve daha etkin hizmet sunmak için E- Devlet platformunda yerini aldı.

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.’den yapılan açıklamada “Kaliteli, hızlı ve etkin hizmet anlayışımız doğrultusunda hizmetlerimizin bir kısmını E-Devlet platformu üzerinden tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Teknolojinin hızla hayatımıza entegre olduğu bu dönemde tüketicilerimiz dilerlerse E-Devlet üzerinden bireysel abonelik başvurusu, bireysel abonelik fesih başvurusu, borç bilgileri sorgulama ve ödeme bilgileri sorgulama gibi işlemleri anında gerçekleştirerek zamandan tasarruf edebilecekler.” denildi.

Enerji alanında verdiği hizmetin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiren Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. hizmet verdiği illerin tarihi, ekonomisi ve turizm alanlarının da tanıtımına katkı sağlayan kurum E-Devlet filminde Adıyaman ve Kahramanmaraş’ın değerlerine de yer verdi.

Kısa tanıtım filminin arka planını ise Kahramanmaraş’ın ve Adıyaman’ın tarihi alanları ile Kahramanmaraş’ın yöresel lezzeti oluşturdu. Tüketici odaklı faaliyetlerine devam edeceğinin işaretini veren kurum, bundan sonraki tanıtım çekimlerinin yine iki kentin değerleriyle devam edeceği sinyalini verdi.

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Akedaş E-devlette Yerini Aldı!
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