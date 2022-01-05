Başkan Güngör Kavlaklı’da muhtarlarla buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat ilçesinin Kavlaklı bölgesinde yer alan mahalle muhtarlarıyla buluştu. Meclis üyelerinin de yer aldığı ziyaret sonrası konuşan Başkan Güngör, “Kavlaklı bölgesinde Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarımız Ercüment Karasu’nun ev sahipliğinde, muhtarlarımızla bir araya geldik. Bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz, fırsat buldukça da her zaman kendileriyle bir arada olmaya çalışıyoruz. Muhtarlarımızla birlikte her mahallemizin daha yaşanabilir hale gelmesi için ihtiyaçlarını yerinde gözlemliyoruz. Tüm paydaşlarımızla bir koordinasyon içerisinde mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ben bu birlikteliğe vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Birbirimizi görmenin muhabbet etmenin çok büyük faydası var. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın diyoruz” ifadelerine yer verdi.