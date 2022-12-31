Ali Öztunç’tan yeni yıl mesajı

Öztunç, mesajında; “2023 yılının ülkemize başarış, huzur ve güzel günler getirmesini temenni ediyorum. 2022, yoksulluğun derinleştiği, üretimin, ticaretin, tarımın, ekonominin sarsıldığı bir yıl oldu.

Kentlerimiz kirli bulutlarla yüklendi, hava kirliliği kentlerimizin en büyük sorunlarından biri haline geldi.

yılında iktidarı değiştireceğiz, doğanın, ekosistemin başındaki bu kötü bulutları dağıtacağız.

Cumhuriyet’imizin 100. Yılı olan 2023’te, halkımızın bize verdiği destekle derin yoksulluğu yok edecek, refahı tüm ülkemize yayacağız. İktidarı değiştireceğiz, doğanın, ekosistemin başındaki kötü bulutları dağıtacağız.

Adalet duygusunu, yargıya güveni, yeniden güçlendirecek, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis edeceğiz.

Bu duygularla yeni yılın tüm yurttaşlarımıza huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.” İfadelerini kullandı.



