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Alpedo Kervan salep dağıttı!

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, her yıl gerçekleştirdikleri Salep Festivali’ni bu sene de kar altında, Kahramanmaraşlıların yoğun katılımıyla gerçekleştirdi. Odun ateşinde pişirilen doğal salep hem vatandaşlara hem de görev başındaki polis memurlarıyla kar küreme ekiplerine ikram edildi.

Alpedo Kervan salep dağıttı!

Alpedo Kervan salep dağıttı!

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, her yıl gerçekleştirdikleri Salep Festivali’ni bu sene de kar altında, Kahramanmaraşlıların yoğun katılımıyla gerçekleştirdi. Odun ateşinde pişirilen doğal salep hem vatandaşlara hem de görev başındaki polis memurlarıyla kar küreme ekiplerine ikram edildi.

24 Ocak 2022 Pazartesi 11:05
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Kahramanmaraş’ın marka ürünlerinin tanıtımında olağanüstü gayretleriyle Kahramanmaraşlıların takdirini kazanan Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, yine renkli bir etkinliğe imza attı. Kahramanmaraş’ın dondurması kadar salepte de marka olduğunu göstermek isteyen Kervancıoğlu, her yıl gerçekleştirdikleri Geleneksel Salep Festivali’ni bu sene de kar altında gerçekleştirdi. Kahramanmaraş Kervan Kristal Şubesi önünde dev bakır kazanlarda odun ateşinde pişirilen doğal salep, kar sevinci için sokağa çıkan vatandaşlar başta olmak üzere; görevi başındaki polis memurları ve zorlu kış şartlarında yolları açık tutmak için alın teri döken kar küreme ekiplerinin içini ısıttı.

“MEŞHUR KAHRAMANMARAŞ SALEBİ İLE İÇİMİZİ ISITTIK”

Alpedo Kervan Lezzet Grubu’nun Geleneksel Salep Festivali’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kervancıoğlu, “Kahramanmaraş dondurma şehri olduğu kadar aynı zamanda da bir salep şehri. Biz de Alpedo Kervan Lezzet Grubu olarak her sene bakır kazanında odun ateşinde salep pişirmeyi ve vatandaşlarımıza ikram etmeyi gelenekse hale getirdik. Bugün de Kahramanmaraş Kristal Şubemizde, salebimizi pişirdik ve vatandaşlarımıza ikram ettik. Bununla birlikte görevi başındaki emniyet mensubu kardeşlerimize ve kar mücadelede yoğun gayret gösteren belediye çalışanlarımıza da salep ikramında bulunduk” dedi.

“DONDURMAMIZI TAŞIDIĞIMIZ HER YERE MARKA ÜRÜNLERİMİZİ DE TAŞIYORUZ”

2022 yılının yağmur ve kar yağışıyla Kahramanmaraş’a bereket getirdiğini ifade eden Kervancıoğlu, şöyle konuştu: “Kahramanmaraş’ta bu sene yoğun kar yağışı yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Biz, bereketli bir kış geçirdiğimizi düşünüyoruz. Bugünkü etkinliğimizde de meşhur Kahramanmaraş salebi ile içimizi ısıttık. Halkımızın yoğun katılımıyla güzel bir etkinlik yaptık. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Ben etkinliğimize destek veren Kahramanmaraşlılara ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz, Kahramanmaraş’a her kar yağdığında çengel dondurmamızı kesip vatandaşlarımıza ikram ediyorduk. Amacımız Kahramanmaraş dondurmasının her mevsim yenebileceğini anlatmaktı. Çok şükür bunu da başardık. Kar altında Kahramanmaraş Dondurması etkinliğimizin hemen ardından da Salep Festivalimizi düzenledik. Biz, Alpedo Kervan Lezzet Grubu olarak; Kahramanmaraş dondurmasını taşıdığımız her yere şehrimizin marka ürünlerini de taşıyoruz. Diğer marka ürünlerimizde olduğu gibi kendi tesislerimizle işlediğimiz salebimizi de pazar ağımızdaki her noktaya ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz.”

“SALEP SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR, BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR”

Kahramanmaraş’ın doğal salebinin sindirim sistemini destekleyici ve bağışıklığı kuvvetlendirerek salgın hastalıklarla mücadelede önleyici rol üstlendiğini aktaran Kervancıoğlu, şunları söyledi: “Kahramanmaraş’ın doğal salebi, sindirimi kolaylaştırıyor. Dolayısıyla sindirim sistemini destekleyen bir gıda ürünü. Aynı zamanda soğuk havalarda, vücudun zayıf düştüğü dönemlerde tüketildiğinde bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Özellikle son iki yıldır dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgınıyla mücadelede bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyen vatandaşlarımız salep tüketimine yöneliyor.”

Son Güncelleme: 24.01.2022 18:46
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Alpedo Kervan Salep Dağıttı!
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