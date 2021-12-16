Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor salonunu açtı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı (2019) desteği ile oluşturulan spor salonunun açılışına Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Açılışın ardından "Sanalda Değil Spor Salonunda Buluşuyoruz" adlı projenin sahibi olan Altınşehir Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mevlüt Sakar, özel çocukları spor ile buluşturdu. Proje kapsamında spor salonu, otizmli çocuklar için aktif olarak kullanılacak.