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Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor salonunu açtı

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde "Sanalda Değil Spor Salonunda Buluşuyoruz" adlı proje kapsamında oluşturulan Altınşehir Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonu, otizmli çocuklar için kullanıma açıldı.

Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor salonunu açtı

Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor salonunu açtı

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde "Sanalda Değil Spor Salonunda Buluşuyoruz" adlı proje kapsamında oluşturulan Altınşehir Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonu, otizmli çocuklar için kullanıma açıldı.

16 Aralık 2021 Perşembe 14:08
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı (2019) desteği ile oluşturulan spor salonunun açılışına Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Açılışın ardından "Sanalda Değil Spor Salonunda Buluşuyoruz" adlı projenin sahibi olan Altınşehir Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mevlüt Sakar, özel çocukları spor ile buluşturdu. Proje kapsamında spor salonu, otizmli çocuklar için aktif olarak kullanılacak.

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