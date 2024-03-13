Arıkan’dan Gençlik ve Spor Bakanına Stadyum Göndermesi: İki Katını Yapacağız

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş’ı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın, Kahramanmaraş’a 12 bin 500 kişilik stadyum ihalesi açıklamasını hatırlatan Arıkan, Bakanın dediğinin iki katı büyüklüğünde, 25 bin 046 kişilik stadyum yapacaklarını söyledi.

Arıkan, Kahramanmaraş’a defalarca stadyum sözü veren iktidarın yerel yöneticilerinin büyük stadyumu yıkarak yerine küçük stadyum sözü vermelerini, “Kahramanmaraş’a haksızlık” olarak yorumladı. İktidarın yerel yöneticilerinin, 2019 seçimlerinde çok daha büyük stadyum sözü verdikleri ve bu sözü tutmadıkları gibi şehirdeki mevcut olan 2 stadyumu da aynı süreçte yıktığını ve şehrin takımlarını komşu illerin stadyumlarına mahkum ettiklerini hatırlatan Arıkan, 2024 yerel seçimlerinde kutu gibi küçük bir stadyum sözüyle Kahramanmaraşlıların kandırılamayacağını söyledi.

Kahramanmaraş İttifakı (CHP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynep Özbaş Arıkan, “Büyük olan stadı yıkıp yerine daha küçük bir stadı yapmanın sözünü vermek de biraz bize haksızlık gibi geliyor. Şimdi şehir böyleyken stadyum böyle konu oluyor, niye bunu böyle bir öncelik gibi konuşuyoruz gibi eleştiriler de var. Ama bu da bir öncelik. Bu da gençliğin önceliği. Şu anda Kahramanmaraş’ta genç sporcular için ya da taraftarlar için bu çok önemli bir ihtiyaç. İnşallah 1 Nisan’dan sonra biz, Gençlik ve Spor Bakanının dediği stadyumun iki katı büyüklüğünde, 25 bin 046 kişilik stadyum yapacağız” dedi.

“BİZİM HEM PROJELERİMİZ HEM DE HAYALLERİMİZ VAR”

Kahramanmaraş ile ilgili hayalleri olan, proje üreten güzel bir ekibi olduğunu belirten Arıkan, şu açıklamalarda bulundu: “Kahramanmaraş için yapılması gereken o kadar çok şey var ki bunların hepsini projeleştirmek de doğru olmaz. Biz, belediyenin asli görevlerini proje adı altında vatandaşlarımızın karşısına çıkarmayacağız. Bir de şu var: Şimdi 100 projeyle çıksanız bunların kaçını gerçekleştirebilirsiniz? Ya da yıllardır birçok proje duyduk. Ne kadarı gerçekleşti? Mesela bunun hesabını sorduk mu? Bunun ne kadarını yaptınız, ne kadarını yapamadınız diye kimseye sormadık. O projeler hep bir yerlerde konuşuldu, söylendi ve sonradan unutuldu. Sırf 30 tane projemiz var, 46 projemiz var diye çıkmak da bana çok anlamlı gelmiyor. Bizim hem projelerimiz hem de hayallerimiz var. Benim için 5 yılın sonunda, vatandaşlarımızın; evet biz bu 5 yılı hakikaten kendimizi şehrimize ait hissettiğimiz mutlu uyandığımız işe gelirken giderken rahat trafiğin olmadığı temiz ve yaşanabilir bir şehirde yaşadık, demeleri önemli. Fiziki birtakım donatılar yapılır. Bu şehirde yaşayan insanların hak ettiği değeri görecek, en yaşanabilir, her konuda rahat edebilecekleri bir şehirde yaşamış olmaları benim en büyük projem olur. Böyle vicdanımı, rahatlatan ve görevimi tam anlamıyla yapmış hissedeceğim bir durum olur. Vatandaşlarımızın, Allah razı olsun biz 5 yıl mutlu yaşadık bu şehirde, demeleri benim en büyük gayem.”

“ÜNİVERSİTEYE BİR RAYLI SİSTEM YAPACAĞIZ”

Öğrencileri önemsediklerini aktaran Arıkan, Kahramanmaraş’ta özellikle üniversite öğrencilerinin çözüm bekleyen birçok problemi olduğunu dile getirdi. Bu sorunların başında ulaşım olduğunu vurgulayan Arıkan, şehirden üniversiteye hafif raylı bir sistem yapacaklarını ifade etti.

Arıkan, şunları kaydetti: “Biz, Kahramanmaraş’ın sorunlarını çözmeye odaklanacağız. Üniversite öğrencilerimizin ulaşımda, barınmada, beslenmede yaşadıkları sıkıntılar var. Yurt konusu çok büyük sıkıntı yurt bulamıyorlar. Belediye olarak imkanları ölçüsünde, barınma konusunda öğrencilerimize yardım edeceğiz. Kampüsteki öğrencilerin bir fakülteden bir fakülteye giderkenki geçirdikleri zaman kaybı ve zorlanmalarının önüne geçmek kampüs içinde bedelsiz ulaşım hizmeti sağlayacağız. İnşallah, şehirden üniversiteye bir raylı sistem yapacağız. Ne kadar hızlı gerçekleştirebiliriz bilmiyoruz. Bununla birlikte bir kent lokantası yapmayı düşünüyoruz. İşte bunun örnekleri var. Hani bu bir yerlerden duyuldu da işte proje olarak kullanılıyor gibi düşünülmesin. Güzel projeleri güzel örnekleri alıp da şehrimizde uygulamak bence yanlış değil. Eğer böyle bir sistem bir şehirde faydalı olduysa orada da insanlar bundan faydalandıysa bunu alıp da kendi şehrimizde de uygulamanın hiçbir sakıncası yok.”