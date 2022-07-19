Arslanbey Konağı’nda Restorasyon Tamamlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi yapılarını ayağa kaldırıyor. Dulkadiroğlu Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan ve Milli Mücadele kahramanı Arslan Toğuzata’nın (Arslanbey) konut olarak kullandığı konakta başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla betonarme kısımlar tarihi yapıya zarar vermeden kaldırıldı, kullanılamaz hale gelen ahşap taşıyıcı elemanlar ve pencereler mevcut yapının tarihi dokusuna uygun olarak yenilendi. Mevcut yapıda bulunan ve kullanılmaz hale gelen merdiven ve çeşme de yapıya uygun taş ve ahşap malzeme kullanılarak yeniden inşa edilecek.

Tarihi Yapılar Ayağa Kalkıyor

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Şehrimizin tarihi yapılarında restorasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Milli Mücadele kahramanlarımızdan Arslanbey’in konut olarak kullandığı tarihi konakta restorasyon çalışmalarımızda sona geldik. Kullanılmaz hale gelen yapıyı 3 Milyon TL’lik yatırımla şehrin turizmine kazandıracağız. Çalışmalarımız önemli ölçüde tamamlandı. Projemizi kısa süre içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz” ifadeleri kullanıldı.