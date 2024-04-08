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Azerbaycan İş Dünyası Kahramanmaraş'ta Afetzedelerle Buluştu

Azerbaycan iş adamları ve sivil toplum kuruluşları, Türkoğlu ilçesinde bulunan geçici barınma merkezinde kardeşlik iftarı düzenleyerek Kahramanmaraş'ta afetzedelerle bir araya geldi.

Azerbaycan İş Dünyası Kahramanmaraş'ta Afetzedelerle Buluştu

Azerbaycan İş Dünyası Kahramanmaraş'ta Afetzedelerle Buluştu

Azerbaycan iş adamları ve sivil toplum kuruluşları, Türkoğlu ilçesinde bulunan geçici barınma merkezinde kardeşlik iftarı düzenleyerek Kahramanmaraş'ta afetzedelerle bir araya geldi.

08 Nisan 2024 Pazartesi 14:10

MÜSİAD Azerbaycan Heyeti ve Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) tarafından gerçekleştirilen ziyaret kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Heyet, Kahramanmaraş Valiliği, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanlığı, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Kahramanmaraş Ticaret Borsası'nda Türkiye-Azerbaycan iş dünyası ilişkilerini güçlendirmek amacıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyarette, MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşat Cabirli, ATİB Başkanı Mürsel Rüstemov, MARAŞFED Başkanı Uğur Yinanç, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Şerafettin Özcan ve diğer heyet üyeleri yer aldı.

Heyet, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'i ziyaret ederek Deprem öncesi, Deprem zamanı ve Deprem sonrasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve Türkoğlu İlçesinde düzenlenecek olan Türkiye-Azerbaycan Gardaş Kömeği Geçici Barınma Merkezi'nde gerçekleştirilecek iftar programına davet etti.

Vali Ünlüer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Azerbaycan'a ve iş adamlarına teşekkürlerini iletti. Heyet, daha sonra MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Şerafettin Özcan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Azerbaycan iş dünyasının temsilcileri olan Reşat Cabirli ve Mürsel Rüstemov, Kahramanmaraş'a yapılan ziyaretin önemine vurgu yaparak, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirtti.

MARAŞFED Başkanı Uğur Yinanç ise Azerbaycan'ın Deprem sonrasında gösterdiği yardımlar için teşekkürlerini iletti.MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Şerafettin Özcan, Azerbaycan'dan gelen misafirlerle iş dünyası ilişkilerini güçlendirmek adına verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Heyet, daha sonra Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ve Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Son olarak, heyet Türkoğlu ilçesinde bulunan Türkiye-Azerbaycan Gardaş Kömeği Geçici Barınma Merkezi'nde düzenlenen iftar programıyla ziyaretlerini tamamladı.

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Azerbaycan İş Dünyası Kahramanmaraşta Afetzedelerle Buluştu
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