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Bakan Yardımcısı Gürgen şehir tasarım alanlarını inceledi!

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ile şehir tasarım alanlarında incelemelerde bulunarak çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı.

Bakan Yardımcısı Gürgen şehir tasarım alanlarını inceledi!

Bakan Yardımcısı Gürgen şehir tasarım alanlarını inceledi!

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ile şehir tasarım alanlarında incelemelerde bulunarak çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı.

12 Ocak 2024 Cuma 14:08

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, alanda yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere şehre gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ile şehir tasarım proje alanlarında incelemelerde bulundu.

GEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı’nın da yer aldığı ziyarette heyet, Azerbaycan Devleti tarafından Hayrullah Mahallesi’nde hayata geçirilen Azerbaycan Mahallesi ve Hükümet Bulvarı’ndaki inşaat alanlarında incelemelerde bulunarak çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı.

Kalıcı konut ve iş yerlerinin inşasının hızla sürdüğünü belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yürütülen şehir tasarım projesi hızla yükseliyor. Proje kapsamında şehir merkezimize 10 bin konut ve iş yeri inşa edilecek. 3 bin 500 bağımsız bölümün ihalesi yapıldı, inşaatlar hızla yükselmeye başladı. Yapımına başlanan projeler 1 yıl içerisinde tamamlanacak” dedi.

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Bakan Yardımcısı Gürgen şehir Tasarım Alanlarını Inceledi!
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