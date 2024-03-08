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Bakanlıktan Kahramanmaraş için yeni adım! 0.69 faizle dönüşüm kredisi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşümü hızlandırmak için yeni bir adım attı. Bakanlık, dönüşüme girecek konutlar için 2.5 milyon liraya kadar % 0.69 faiz oranı ve 180 ay vade imkanıyla kredi kullandıracak. 1 milyonluk kredinin taksiti 9 bin 718 TL olacak. İzmir'den başlayacak uygulama, İstanbul, Manisa, K.Maraş ve Tekirdağ'ı kapsayacak. Emekliler, engelliler, şehit ve gazi yakınları için ekstra faiz indirimi yapılacak.

Bakanlıktan Kahramanmaraş için yeni adım! 0.69 faizle dönüşüm kredisi!

Bakanlıktan Kahramanmaraş için yeni adım! 0.69 faizle dönüşüm kredisi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşümü hızlandırmak için yeni bir adım attı. Bakanlık, dönüşüme girecek konutlar için 2.5 milyon liraya kadar % 0.69 faiz oranı ve 180 ay vade imkanıyla kredi kullandıracak. 1 milyonluk kredinin taksiti 9 bin 718 TL olacak. İzmir'den başlayacak uygulama, İstanbul, Manisa, K.Maraş ve Tekirdağ'ı kapsayacak. Emekliler, engelliler, şehit ve gazi yakınları için ekstra faiz indirimi yapılacak.

08 Mart 2024 Cuma 11:11

Kentsel dönüşümde 5 ili kapsayan yeni bir kredi kampanyası başlıyor. Kredinin faizi yüzde 0.69, vadesi 120 ay olacak. Faizin yıllık maliyetinde ise şehit yakını, engelli ve emekliye yüzde 0.25 indirim sağlanacak.

Kentsel dönüşümde yeni bir kredi paketi devreye giriyor. Dünya Bankası ile imzalanan bir anlaşma doğrultusunda hayata geçecek kredinin faizi yüzde 0.69 olacak. "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" adıyla hayata geçecek kredi 5 ili kapsayacak. Projeyi İzmir'de düzenlenen toplantıda tanıtan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ilk etapta Dünya Bankası'ndan sağlanan 330 milyon dolarlık kredinin dağıtılacağını, bu rakamın seçim sonrası artacağını söyledi.

PİLOT İL İZMİR

Proje için İzmir'in pilot olarak seçildiğini anlatan Özhaseki diğer illerin ise İstanbul, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ olduğunu belirterek "Bu illerin kentsel dönüşümüne büyük bir katkı sunacak" dedi. "Müthiş bir imkan. Projeyle 5 ilimizin dönüşümünde büyük bir adım atmış olacağız" diyen Özhaseki evini yenilemek isteyenlere verilecek kredide vadenin ise 180 aya kadar olacağını anlattı.

75 BİN KONUT TESLİM

Özhaseki "Hedefimiz, İzmir'i, İstanbul'u ve tüm Türkiye'yi, başta iklim değişikliği olmak üzere deprem, sel ve heyelan gibi bütün afetlere karşı dayanıklı hale getirmektir" dedi. Özhaseki, deprem bölgesinde 390 bin civarında konut hak sahibi olduğunu de belirterek "Şu anda 300 binden fazla konutun yapım işi sıraya girdi, hızla devam ediyor. Bu ayın sonuna kadar teslim edeceğimiz konut sayısı 75 bin." diye konuştu.

İZMİR'DE 36 BİN BİNA ACİLEN DÖNÜŞMELİ

İzmir'de 6 ve 7 üzerinde şiddette deprem üretebilecek 20'den fazla fay hattı bulunduğunu vurgulayan Özhaseki, kentteki 36 bin binanın acilen dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. İstanbul'da dönüşüm için açıkladıkları projeye 1.2 milyon başvurunun olduğunu aktaran Özhaseki, "Önümüzdeki günlerde büyük bir heyecanla dönüşümün başlayacağını düşünüyorum" dedi.

ENERJİ KİMLİK BELGESİNE EKSTRA FAİZ İNDİRİMİ

Proje kapsamında 2.5 milyon liraya varan kredi desteği aylık yüzde 0.69 faiz ve 180 ay vadeyle verilecek.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Pilot olarak İzmir'in seçildiği projede İstanbul, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'daki riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliği esas olacak. Proje kapsamında iklim dostu ve afetlere dayanıklı konut ve iş yeri yapımı için hak sahiplerine uygun maliyetli finansman imkanı sunulacak.

Başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlara, şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0.25 faiz indirimi sağlanacak.

Bunun yanında A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0.5, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0.25 faiz indirimi uygulanacak.

Ödemeler, inşaat ilerleme seviyesine bağlı olarak yapılacak.

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Bakanlıktan Kahramanmaraş Için Yeni Adım! 0.69 Faizle Dönüşüm Kredisi!
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