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Başkan adayı Toptaş, vatandaşlarla buluştu!

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinin kırsal mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, “Güler yüzü, samimi sohbeti ve misafirperverlikleri için hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Mahallelerimizin kendine has talep ve ihtiyaçları var. İnşallah göreve geldiğimizde bu talepleri de el birliğiyle karşılayacağız” dedi.

Başkan adayı Toptaş, vatandaşlarla buluştu!

Başkan adayı Toptaş, vatandaşlarla buluştu!

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinin kırsal mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, “Güler yüzü, samimi sohbeti ve misafirperverlikleri için hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Mahallelerimizin kendine has talep ve ihtiyaçları var. İnşallah göreve geldiğimizde bu talepleri de el birliğiyle karşılayacağız” dedi.

19 Şubat 2024 Pazartesi 13:31

Onikişubat’ın her bir noktasını tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş; Çağırkan, Hacılar, Gölpınar, Sadıklı, Kalekaya ve Çokran mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.

AK Parti Onikişubat ilçe teşkilatının da eşlik ettiği ziyarette Başkan Adayı Toptaş, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi ve Onikişubat için hedeflerini anlattı. Onikişubat için durmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Toptaş, “İlçemizin her bir noktasını tek tek ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geliyor, taleplerini dinliyor ve daha yaşanabilir Onikişubat için hedeflerimizi anlatıyoruz. Teşkilatımızla birlikte hafta sonu Çağırkan, Hacılar, Gölpınar, Sadıklı, Kalekaya ve Çokran mahallelerimizi ziyaret ederek hemşehrilerimizle buluştuk. Vatandaşlarımızın mahalleleri ile ilgili taleplerini alıyoruz.

Bu süreçte hemşehrilerimizin AK Parti’ye olan inancı bizlere güç katıyor. Güler yüzleri, samimi sohbetleri ve misafirperverlikleri için hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Alt ve üstyapısıyla afetlere karşı dirençli, daha yaşanabilir Onikişubat için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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Başkan Adayı ToptaşVatandaşlarla Buluştu!
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