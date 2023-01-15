Başkan Güngör, Basın Mensuplarına Ödüllerini Takdim Etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl ilki düzenlenen “Akdeniz’in Gazetecileri Yarışıyor” programının ödül töreni ve gala gecesine katıldı.

Ödül töreninde; Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Cihat Sezal ve Habibe Öçal, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, ilçe belediye başkanları, oda başkanları ve basın mensupları da yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, son 2 yıl içerisinde ahirete göç eden basın mensuplarının hayatını anlatan kısa film gösterimi ile devam etti.

‘100. Yıl 2023 Ödülleri’ temalı yarışmada; Haber, Fotoğraf, Görüntü, TV Programı, Tasarım, Köşe Yazarı, Spor Haberi ve İnternet Portalı olmak üzere toplamda 8 kategoride ödül sahipleriyle buluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve protokol üyeleri, ödülleri basın mensuplarına takdim ederek başarılarının devamını diledi.

Program, Türk Halk Müziği Sanatçısı Hatice Gökçeli ve Furkan Pehlivan konseriyle noktalandı.

Basın Mensuplarımızı Tebrik Ediyorum

Ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Her mesleğin çok kıymetli örgütleri bulunuyor. Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti de Serkan Ercüment Kuzu başkanlığında çok güzel işlere imza atıyor. Bu gibi meslek örgütleri, hem mesleğin sorunlarını ortaya koymak hem de meslek ilkelerini hayata geçirmek için son derece önemli olduğunu biliyoruz ve bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bir şeyin takdir edilmesi ona değer verilmesi başarıyı da katlayarak artırıyor. Bugün de çalışmalarıyla ön plana çıkan basın mensubu kardeşlerimize ödüllerini takdim edeceğiz. Ödül kazanan basın mensuplarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” cümlelerini kaydetti.