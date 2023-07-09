Başkan Güngör, Binevler Bölgesindeki Esnafı Ziyaret Etti

Her fırsatta şehrin çeşitli noktalarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Binevler bölgesinde esnafları iş yerlerinde ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hanifi Toptaş ve Ramazan Kibar’ın da yer aldığı ziyarette esnaflarla sohbet eden, şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında istişarelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Bugün meclis üyelerimizle birlikte Binevler bölgesinde faaliyetlerini sürdüren esnaflarımızı ziyaret ederek hayırlı işler dileklerimizi ilettik. Esnaflarımızla sohbet ettik, şehrimiz hakkında istişarelerde bulunduk. Yaralarımızı el birliğiyle sardığımız gibi şehrimizi de birlik ve beraberlikle eskisinden daha güçlü bir şekilde tekrar ayağa kaldıracağız. Kahramanmaraş’ımızı yeniden inşa ederken hemşehrilerimizin desteği bizlere güç veriyor. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.