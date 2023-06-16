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Başkan Güngör, ‘Çağlayancerit’in katma değerini artıracak yatırımlarımızı sürdürüyoruz’

AK Parti Çağlayancerit İlçe Başkanı Mehmet Berk, yönetim kurulu üyeleri ve muhtarları makamında ağırlayan Başkan Güngör, “Çağlayancerit’in katma değerini artırmak için ilçemize çok büyük yatırımlar kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz. Nüfusa oranla en çok yatırım alan ilçelerimizin başında geliyor” dedi.

Başkan Güngör, ‘Çağlayancerit’in katma değerini artıracak yatırımlarımızı sürdürüyoruz’

Başkan Güngör, ‘Çağlayancerit’in katma değerini artıracak yatırımlarımızı sürdürüyoruz’

AK Parti Çağlayancerit İlçe Başkanı Mehmet Berk, yönetim kurulu üyeleri ve muhtarları makamında ağırlayan Başkan Güngör, “Çağlayancerit’in katma değerini artırmak için ilçemize çok büyük yatırımlar kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz. Nüfusa oranla en çok yatırım alan ilçelerimizin başında geliyor” dedi.

16 Haziran 2023 Cuma 15:07

Yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarını belirleme ve hayata geçirilecek yatırımlar noktasında istişarelerde bulunmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; AK Parti Çağlayancerit İlçe Başkanı Mehmet Berk, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve mahalle muhtarlarını makamında ağırladı. Çağlayancerit’te mahallelerin ihtiyaçları, ilçede hayata geçirilen ve planlanan yatırımların görüşüldüğü ziyarete ilişkin değerlendirme bulunan Başkan Güngör, “Çağlayancerit ilçe başkanımız Mehmet Berk, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve muhtarlarımızı misafir ettik. İlçemizin ihtiyaçları ve hemşehrilerimizin talepleri noktasında istişarelerde bulunduk. Çağlayancerit’in katma değerini artırmak için ilçemize çok büyük yatırımlar kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz. Nüfusa oranla en çok yatırım alan ilçelerimizin başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde AB coğrafi işaret tescili alan Çağlayancerit Cevizi’mizin katma değerini artırmak için DOĞAKA ile ilçemize son derece modern bir Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi kazandırdık. Bu tesisin güncel maliyeti 30 Milyon TL. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Çağlayancerit’te de yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz” dedi.

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Başkan Güngör‘Çağlayancerit’in Katma Değerini Artıracak Yatırımlarımızı Sürdürüyoruz’
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