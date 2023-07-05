Başkan Güngör, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan İle Bir Araya Geldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için gittiği Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; bakanlığın deprem bölgelerinde yürüttüğü çalışmalar ile şehirlerin tekrar ayağa kaldırılması noktasında hayata geçirilen ve planlanan yatırımlar istişare edildi. Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan başkanlığında; önceki dönem bakanlarımız, deprem bölgesi milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte bakanlığımızın şehirlerimizde yürüttüğü çalışmalara ilişkin düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldık. Bakanlığımızın şehirlerimizde yürüttüğü ve planladığı çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunduk. Gerçekten çok verimli bir toplantı oldu. Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz” cümlelerini kaydetti.