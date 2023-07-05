Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yitiksöz ve Berdücesi’nin Yeni Sayıları Okurlarla Buluştu!
Yitiksöz ve Berdücesi’nin Yeni Sayıları...
KSÜ’de Geleneksel Bayramlaşma Töreni Düzenlendi
KSÜ’de Geleneksel Bayramlaşma Töreni Düzenlendi
Bakan Yumaklı ve Başkan Güngör’den Dayanışma Obası’nda Bayram Ziyareti
Bakan Yumaklı ve Başkan Güngör’den...
Kahramanmaraş’ta kurs kayıtları devam ediyor!
Kahramanmaraş’ta kurs kayıtları devam ediyor!
Başkan Güven'den Bayram Mesajı
Başkan Güven'den Bayram Mesajı

Başkan Güngör, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan İle Bir Araya Geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, deprem bölgesi şehirlerin tekrar ayağa kaldırılması noktasında Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Başkan Güngör, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan İle Bir Araya Geldi

Başkan Güngör, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan İle Bir Araya Geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, deprem bölgesi şehirlerin tekrar ayağa kaldırılması noktasında Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

05 Temmuz 2023 Çarşamba 15:24

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için gittiği Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; bakanlığın deprem bölgelerinde yürüttüğü çalışmalar ile şehirlerin tekrar ayağa kaldırılması noktasında hayata geçirilen ve planlanan yatırımlar istişare edildi. Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan başkanlığında; önceki dönem bakanlarımız, deprem bölgesi milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte bakanlığımızın şehirlerimizde yürüttüğü çalışmalara ilişkin düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldık. Bakanlığımızın şehirlerimizde yürüttüğü ve planladığı çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunduk. Gerçekten çok verimli bir toplantı oldu. Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz” cümlelerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Başkan GüngörÇalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan İle Bir Araya Geldi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Onikişubat Belediyesi’nin yaz kursları başladı!
Onikişubat Belediyesi’nin yaz kursları başladı!
Elbistan’da geçici konaklama merkezi’nin yolları asfaltlandı!
Elbistan’da geçici konaklama merkezi’nin yolları asfaltlandı!
Başkan Güngör, ‘Şehrimiz için yüksek bir koordinasyonla çalışıyoruz’
Başkan Güngör, ‘Şehrimiz için yüksek bir koordinasyonla çalışıyoruz’
Ressam Muhammet Aliyev SANKO Sanat Galerisinde Sergi Açacak
Ressam Muhammet Aliyev SANKO Sanat Galerisinde Sergi Açacak
İstiklal Üniversitesi Bölüm ve Programları Öğrencilere Tanıtıldı
İstiklal Üniversitesi Bölüm ve Programları Öğrencilere Tanıtıldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber