Başkan Güngör, ‘Esnaf çarşılarıyla ticari hayatı canlı tutmayı hedefliyoruz’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı’na katılmak üzere şehre gelen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile Trabzon Caddesi’nde oluşturulan Samsun Çarşısı’nı ziyaret ederek geçici iş yerlerinde faaliyetlerini sürdüren esnaflarla bir araya geldi.

Deprem bölgesindeki büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarının da yer aldığı ziyarette heyet, esnaflarla sohbet etti ve taleplerini dinledi. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Bugün şehrimizde misafir ettiğimiz Yerel Yönetimler Başkanımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz ve belediye başkanlarımızla Samsun Çarşısı’nı ziyaret ederek esnaflarımızla bir araya geldik, sohbet ettik, taleplerini dinledik. Geçici iş yerlerinde faaliyetlerini sürdüren esnafımızın memnuniyetine şahit olduk. Bu da bizi son derece mutlu etti. Esnaf kardeşlerimizin mağduriyet yaşamamaları noktasında yoğun gayret gösteriyoruz. 3 bin 500’ün üzerinde geçici iş yerini esnafımıza teslim ettik. Esnaf çarşılarıyla ticari hayatı canlı tutmayı hedefliyoruz. AFAD ve kardeş belediyelerimizle şehrimizdeki geçici çarşılarımızın sayısını artırıyoruz. Daima esnafımızın yanındayız. Tüm esnaflarımıza hayırlı, bereketli kazançlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.