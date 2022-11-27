Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Abdulkadir Konukoğlu: “Gayemiz ülkemize hizmet edecek üst düzey sağlık profesyonelleri yetiştirmektir”
Abdulkadir Konukoğlu: “Gayemiz ülkemize hizmet...
Başkan Güngör, Gazeteci Okutucu’nun Nikah Törenine Katıldı
Başkan Güngör, Gazeteci Okutucu’nun Nikah...
Nihayet Dergisi’nin Usta Kalemleri Kahramanmaraş’ta Okurlarla Buluştu
Nihayet Dergisi’nin Usta Kalemleri Kahramanmaraş’ta...
Kahramanmaraş’ta KAMEK Kursları Büyük Beğeni Topluyor
Kahramanmaraş’ta KAMEK Kursları Büyük Beğeni...
‘Dünya Sürgünü’ Kahramanmaraş’ta Beyaz Perdeye Taşınıyor
‘Dünya Sürgünü’ Kahramanmaraş’ta Beyaz Perdeye...

Başkan Güngör, Gazeteci Okutucu’nun Nikah Törenine Katıldı

Kahramanmaraş basınının genç kuşak temsilcilerinden Zekeriya Okutucu ile Reyhan Us çiftinin nikâh akitlerini gerçekleştiren Başkan Güngör, genç çifti tebrik ederek iki cihan saadeti diledi.

Başkan Güngör, Gazeteci Okutucu’nun Nikah Törenine Katıldı

Başkan Güngör, Gazeteci Okutucu’nun Nikah Törenine Katıldı

Kahramanmaraş basınının genç kuşak temsilcilerinden Zekeriya Okutucu ile Reyhan Us çiftinin nikâh akitlerini gerçekleştiren Başkan Güngör, genç çifti tebrik ederek iki cihan saadeti diledi.

27 Kasım 2022 Pazar 11:31

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; Kahramanmaraş basınının genç kuşak temsilcilerinden, Marpol TV imtiyaz sahibi Zekeriya Okutucu’nun nikâh törenine katıldı. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, ilçe belediye başkanları ve basın camiasının da katılımıyla gerçekleştirilen törende Zekeriya Okutucu ve Reyhan Us çiftinin nikâhını kıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, genç çifti tebrik ederek iki cihan saadeti diledi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan GüngörGazeteci Okutucu’nun Nikah Törenine Katıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi Yeni Sezona Hazır
Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi Yeni Sezona Hazır
Kahramanmaraş’ta sepet örerek 6 çocuğunu okuttu
Kahramanmaraş’ta sepet örerek 6 çocuğunu okuttu
Kahramanmaraş’ta kamyon ile otomobil çalıştı! 5 yaralı
Kahramanmaraş’ta kamyon ile otomobil çalıştı! 5 yaralı
Alparslan Türkeş Kahramanmaraş’ta Dualarla Anıldı
Alparslan Türkeş Kahramanmaraş’ta Dualarla Anıldı
Geri Dönüşüm Fabrikasının Ağır Yükünü ‘Tülay Usta’ Taşıyor
Geri Dönüşüm Fabrikasının Ağır Yükünü ‘Tülay Usta’ Taşıyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber